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Joeman蕾菈效應！哈們戰士殺去泰國呼麻　小心引發這病終身吃藥　

▲泰國成為東南亞第一個大麻合法化的國家，「大麻商機」讓不少人特地前往，醫師提醒小心成癮，嚴重可能造成思覺失調症需終身用藥。（圖／翻攝自The Star）
▲泰國成為東南亞第一個大麻合法化的國家，「大麻商機」讓不少人特地前往，醫師提醒小心成癮，嚴重可能造成思覺失調症需終身用藥。（圖／翻攝自The Star）

家庭消費中心／綜合報導

網紅Joeman 、蕾菈最近因大麻惹起軒然大波，雖然坊間有不少人力倡大麻合法化，還說娛樂用大麻不會有嚴重後遺症，但醫師強調，使用大麻除可能成癮之外，嚴重者恐造成須終身用藥的思覺失調症，絕對不是只有「娛樂」那麼簡單。

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北市聯合醫院松德院區成癮防治科醫師侯育琪說，早在千年前就有人類使用大麻，其在醫療上確實有功效，好比治療某些頑固型癲癇等，並衍生出醫療用大麻，由醫師評估必要性後開立給病患使用，但在目前的大麻使用人口中，佔最大比例其實是娛樂用大麻。

▲林哲熹演出「思覺失調症」患者。（圖／公視提供）
▲林哲熹在《我們與惡的距離》中，飾演患病、整日懷疑被監控的應思聰，讓社會大眾更了解思覺失調症。（圖／公視提供）
侯育琪表示，娛樂用大麻可暫時帶給使用者正向感受，例如愉悅、放鬆，愛用者所稱為「good trip」，但在醫療現場及近年國際研究都不斷發現，長期使用大麻帶來的負面影響，早已遠遠超過娛樂效果，使用者卻未能及早發現、停損。

大麻成癮者可能出現的狀況包括用量愈來愈多；對大麻有強烈渴求感，甚至難以持續原本的學業或職業；對使用大麻以外的事不再有興趣；在退藥時出現戒斷症狀如緊張、焦慮、失眠、情緒低落、胃口變差、頭痛、腹痛等；出現精神病症狀如妄想等。

近來大麻議題在台灣又開始流行，哈們及420甚至變成新潮口號，各種大麻愛用KOL會在網路發布指導「學弟妹」或自己使用的影片，另一方面因泰國大麻合法化，近年特地赴泰吸食大麻的台人也持續增加，網上也可看到不少出國使用心得。

侯育琪說，海外旅遊難免想嘗鮮，但提醒未曾使用、準備去大麻合法化國家的「麻瓜」，大麻具有成癮性，研究也發現使用者可能導致憂鬱、躁鬱、甚至思覺失調症，真的不要輕忽。

侯育琪也說，若大麻使用者發現自己有成癮傾向，應向國內多家指定藥癮治療機構尋求協助，衛福部亦提供「藥癮治療者就醫費用補助方案」給有需求的民眾。

此外，侯育琪強調，台灣的毒品危害防制條例目前仍將大麻列於第二級毒品，違者須負擔相對應的法律處置，使用者應特別注意，避免惹上大麻煩，good trip沒來， 只有bad trip等你。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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