Joeman蕾菈效應！哈們戰士殺去泰國呼麻　小心引發這病終身吃藥　

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侯育琪表示，娛樂用大麻可暫時帶給使用者正向感受，例如愉悅、放鬆，愛用者所稱為「good trip」，但在醫療現場及近年國際研究都不斷發現，長期使用大麻帶來的負面影響，早已遠遠超過娛樂效果，使用者卻未能及早發現、停損。
大麻成癮者可能出現的狀況包括用量愈來愈多；對大麻有強烈渴求感，甚至難以持續原本的學業或職業；對使用大麻以外的事不再有興趣；在退藥時出現戒斷症狀如緊張、焦慮、失眠、情緒低落、胃口變差、頭痛、腹痛等；出現精神病症狀如妄想等。
近來大麻議題在台灣又開始流行，哈們及420甚至變成新潮口號，各種大麻愛用KOL會在網路發布指導「學弟妹」或自己使用的影片，另一方面因泰國大麻合法化，近年特地赴泰吸食大麻的台人也持續增加，網上也可看到不少出國使用心得。
侯育琪說，海外旅遊難免想嘗鮮，但提醒未曾使用、準備去大麻合法化國家的「麻瓜」，大麻具有成癮性，研究也發現使用者可能導致憂鬱、躁鬱、甚至思覺失調症，真的不要輕忽。
侯育琪也說，若大麻使用者發現自己有成癮傾向，應向國內多家指定藥癮治療機構尋求協助，衛福部亦提供「藥癮治療者就醫費用補助方案」給有需求的民眾。
此外，侯育琪強調，台灣的毒品危害防制條例目前仍將大麻列於第二級毒品，違者須負擔相對應的法律處置，使用者應特別注意，避免惹上大麻煩，good trip沒來， 只有bad trip等你。
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