LOL世界賽／T1 vs WBG決賽前分析！Faker想拼第4冠　 Zeus很關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
四強賽擊敗 JDG 後，各界皆看好 T1 能夠戰勝 WBG 奪冠，不少粉絲也喊出 T1 冠軍就買全套造型等祭品，還有實況主揚言「T1 如果3比0贏就剃光頭」，對此魚丸指出，確實翻開兩隊陣容和參考選手世界賽狀態， T1 落敗的機率較低，不過 T1 必須確保遊戲能在前中期定調，且上路 Zeus 在面對 The shy 時，一定不能給機會，讓個人對線極強的 The shy 把自身優勢輻射至其他路線。
魚丸提及，T1 無論在選角或遊戲策略規劃，都著重在掌握前中期優勢，尤其輔助 Keria 很常在前期透過地圖遊走尋找機會或設陷阱，再經由小團戰的碰撞爭奪物件、滾起雪球，不過也不排除 T1 會選擇篇後期的陣容，例如對決 JDG 第2戰，選出阿祈爾搭配凱特琳、茂凱，不過魚丸認為，T1 後期強度與前中期發揮有一定落差。
反觀 WBG 視角，面對 T1 如此強大的前中期，下路野區如何防守、限制 Keria 和 Oner 會是一大課題，此外，隊內大腿 The shy 是一名對單挑有獨特見解的選手， WBG 是否能在鞏固相對劣勢的下路線時，適時給予 The shy 支援和幫助，讓 The shy 能掌管比賽，也會是 WBG 想翻盤的重點之一。
T1 5路狀態維持高檔 WBG 中下野先求扛好
魚丸針對 T1 和 WBG 五個路線的對位分析，首先上路重點英雄會是厄薩斯，當一隊拿出厄薩斯，另一對會選擇用什麼角色對決相當關鍵，以選手特性來說， Zeus 雖然團戰發揮相當出色，但過往有「超大賽軟手」的小毛病，雖然 WBG 打野較不會往上路進攻，但 Zeus 光是面對上路老前輩，和綜合粉絲玩家們對他的期待與批評，預期冠軍賽壓力相當大。
打野部分，魚丸指出，嘉文四世和銳兒是 BP 關鍵，其中嘉文四世由於是 Wei Wei 不太會拿出的角色，因此也成為 WBG 最常封鎖的英雄之一，本場 WBG 也高機率要扛下嘉文一 Ban ，遊戲內推估 Oner 還是˙會試著依靠中下路線權尋找突破口，並視情況幫助 Faker， Wei Wei 在遊戲內較被動，狀態也不是太好，應該是偏 cover 為主，不會有太多主動進攻。
中路的對局，魚丸分析，許多戰隊在面對 T1 時，都會針對 Faker 給予壓力，試圖讓 Faker 大腦無法兼顧自身發育和團隊運作，不過 WBG 的 Xiaohu「很難做到這點」，且 Wei Wei 可能也不會太想主動進攻Faker，預期只能和 Faker 對刷，但 Faker 的兵線掌握和臨場判斷仍優於 Xiaohu，因此中路線權高機率由 T1 拿下，BP關鍵英雄則是奧莉安娜和阿祈爾，以及 T1 很愛Ban，但 Xiaohu 玩不好的妮可。
而世界賽後期選角千奇百怪的下路，魚丸提及，WBG 仍會以保護型輔助，如睿娜妲、米里歐、露璐，搭配亞菲利歐這類偏刷的 AD ，T1 則是繼續將下路放在 BP 的後兩選，並以法洛士、燼搭配能遊走的輔助，例如巴德去針對前期做進攻。不過魚丸強調，WBG 的 Crisp 是相當符合現在世界賽版本的輔助，LNG、JDG 少了 Crisp 這類貼近版本的輔助，導致難以掌握下路線權輸掉比賽，若 Crisp 能扛下 T1 下路壓力同時，還能超常發揮，將會是 WBG 在 The shy 之外的第2個關鍵選手。