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NBA／勇士3名冠軍功勳身陷麻煩和低潮　苦吞6連敗前方路在何方

▲Andrew Wiggins表現止跌回升，攻下勇士隊最高的31分，但可惜無法率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Andrew Wiggins表現止跌回升，攻下勇士隊最高的31分，但可惜無法率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士近期苦吞6連敗，球隊幾名冠軍功勳各自有各自的問題，有些人陷入低潮、有些人無法出賽，導致灣區找不到比賽的勝利方程式。而這艘船能否及時撥亂反正，將證明他們身上是否還擁有著「冠軍DNA」。

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開季外界評估Chris Paul加入後勇士可能會面臨磨合問題，但實際上CP3融入的不錯，帶領第二陣容也頗有成效。反而是勇士2022年冠軍陣容中的主力成員面臨一些問題，導致球隊近期陷入到連敗泥沼之中。

首先是面臨合約年的Klay Thompson近況不佳，開季三分球命中率僅有32.9%，創下生涯新低。原因和其出手選擇不佳、在被對位時仍然選擇浪投，有很大關係。勇士教練團或許是顧及其元老身分以及射手自尊，並沒有對此類出手做出太大限制，也讓情況持續惡化。

今天這場比賽，Thompson在前四節常規時間的出手還算正常，但延長賽多次在接球後頂人強投，最終也都是「打鐵」坐收。在這一點方面他需要做出調整，畢竟只有好的出手質量，才能穩定的取得高效成績。

同樣是開季陷入低潮的Andrew Wiggins，本季出手信心不足，在他可以強勢積極攻擊時，常常猶豫錯失機會，而且滿足於外圍跳投，攻擊籃框和低位進攻變少，導致其表現明顯下滑。

Andrew Wiggins此役回神，全場19投12中，攻下31分，但很可惜無法幫助球隊贏下比賽。但至少是一個好的開始，或許這一場比賽的結果能幫他重建自信。

Draymond Green仍是球隊防守端中流砥柱，但是這些年的他情緒控管一直是個問題，在球隊連敗、主將缺陣時，他一個無必要的動作直接讓自己被驅逐出場，並且在後續比賽遭到禁賽5場，讓自己和球隊陷入尷尬的境地。

這場比賽勇士明顯無法守住Shai Gilgeous-Alexander和Chet Holmgren在籃下肆虐，也屢屢丟掉防守籃板，如果Green能在場上，相信能幫助這個情況做出改善。

勇士目前勝率已經跌破5成，作為一支年長球隊以及考慮球員過往傷病史，他們沒有太多容錯空間，必須立刻做出調整，讓戰績重回的前段班，否則本季的冠軍之窗，恐怕將慢慢闔上。

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