NBA／勇士3名冠軍功勳身陷麻煩和低潮　苦吞6連敗前方路在何方

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首先是面臨合約年的Klay Thompson近況不佳，開季三分球命中率僅有32.9%，創下生涯新低。原因和其出手選擇不佳、在被對位時仍然選擇浪投，有很大關係。勇士教練團或許是顧及其元老身分以及射手自尊，並沒有對此類出手做出太大限制，也讓情況持續惡化。
今天這場比賽，Thompson在前四節常規時間的出手還算正常，但延長賽多次在接球後頂人強投，最終也都是「打鐵」坐收。在這一點方面他需要做出調整，畢竟只有好的出手質量，才能穩定的取得高效成績。
同樣是開季陷入低潮的Andrew Wiggins，本季出手信心不足，在他可以強勢積極攻擊時，常常猶豫錯失機會，而且滿足於外圍跳投，攻擊籃框和低位進攻變少，導致其表現明顯下滑。
Andrew Wiggins此役回神，全場19投12中，攻下31分，但很可惜無法幫助球隊贏下比賽。但至少是一個好的開始，或許這一場比賽的結果能幫他重建自信。
Draymond Green仍是球隊防守端中流砥柱，但是這些年的他情緒控管一直是個問題，在球隊連敗、主將缺陣時，他一個無必要的動作直接讓自己被驅逐出場，並且在後續比賽遭到禁賽5場，讓自己和球隊陷入尷尬的境地。
這場比賽勇士明顯無法守住Shai Gilgeous-Alexander和Chet Holmgren在籃下肆虐，也屢屢丟掉防守籃板，如果Green能在場上，相信能幫助這個情況做出改善。
勇士目前勝率已經跌破5成，作為一支年長球隊以及考慮球員過往傷病史，他們沒有太多容錯空間，必須立刻做出調整，讓戰績重回的前段班，否則本季的冠軍之窗，恐怕將慢慢闔上。