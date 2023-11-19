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林襄魅力擋不住！日本球迷來台灣只為看她　「換眼鏡」才看得清楚

▲林襄魅力在台灣完全擋不住，就連日本球迷來台灣就只為了看她，特地換了一副眼鏡，直呼：「這樣才看得清楚！」（圖／林襄IG）
▲林襄魅力在台灣完全擋不住，就連日本球迷來台灣就只為了看她，特地換了一副眼鏡，直呼：「這樣才看得清楚！」（圖／林襄IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

樂天女孩Rakuten Girls人氣成員林襄，不僅台灣球迷超級喜愛，就連日本人也爭相討論，無論男女都被她的笑容徹底迷倒。雖然林襄並未參與這次的亞冠賽應援啦啦隊，但依舊登上日本媒體報導，更有日本球迷透露，來台灣就只為了看林襄，而且還特地換了一副眼鏡來看。

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日本媒體《Full-Count》今（19）日刊登一份報導，內容主要聚焦在「台灣選手的人氣不如啦啦隊的現象」，也採訪了前樂天女孩經紀人史丹利的看法。針對樂天女孩的周邊商品，以及今年推出的單曲，銷量超過選手，甚至職業歌手一事，史丹利則向媒體回應，「我為球員感到難過！」

▲林襄、籃籃與樂天女孩到場加持！樂天桃猿勇奪三連勝前進台灣大賽。（Rakuten Girls提供）
▲樂天女孩啦啦隊經常受邀至香港、韓國、甚至美國大聯盟去表演。（圖／Rakuten Girls提供）
不過，報導還提到，在今年10月份樂天桃猿的比賽中，有位來自日本球迷上山隆仁分享，「我是為了能看林襄，才來這裡看球！」還笑稱為此換了一副眼鏡，想更清楚地看林襄。史丹利認為，即便台灣、日本棒球文化不同，但如果日本球迷能為了喜愛的球員或啦啦隊來台灣，這是一件很棒的事情。

事實上，台灣棒球應援文化有目共睹，隨著今年中華隊在WBC經典賽打出好成績後，啦啦隊帶起的萬人齊舞大場面更躍上國際媒體，除了讓台灣球員們增加曝光度，也讓好多位啦啦隊女孩獲得邀請，舉凡林襄、峮峮等多位女神都經常獲邀至海外參加活動，除了棒球，還到各個地方站台代言，加深台灣在國際上的形象。

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▲峮峮日本形象展。（圖／峮峮IG）
▲峮峮（上排中）、貴貴（上排左）、Yuri（上排右）、孟潔（下排左）、林襄（下排右）日前到日本參加台灣形象展。（圖／峮峮IG）
▲中信兄弟Passion Sisters啦啦隊粉專貼出的一張照片，卻意外掀起話題。（圖／中信兄弟Passion Sisters啦啦隊臉書）
▲今年3月的WBC經典賽，讓國際見證台灣棒球應援文化。（圖／中信兄弟Passion Sisters啦啦隊臉書）

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