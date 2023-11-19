林襄魅力擋不住！日本球迷來台灣只為看她 「換眼鏡」才看得清楚
樂天女孩Rakuten Girls人氣成員林襄，不僅台灣球迷超級喜愛，就連日本人也爭相討論，無論男女都被她的笑容徹底迷倒。雖然林襄並未參與這次的亞冠賽應援啦啦隊，但依舊登上日本媒體報導，更有日本球迷透露，來台灣就只為了看林襄，而且還特地換了一副眼鏡來看。
記者詹鎰睿／綜合報導
日本媒體《Full-Count》今（19）日刊登一份報導，內容主要聚焦在「台灣選手的人氣不如啦啦隊的現象」，也採訪了前樂天女孩經紀人史丹利的看法。針對樂天女孩的周邊商品，以及今年推出的單曲，銷量超過選手，甚至職業歌手一事，史丹利則向媒體回應，「我為球員感到難過！」
不過，報導還提到，在今年10月份樂天桃猿的比賽中，有位來自日本球迷上山隆仁分享，「我是為了能看林襄，才來這裡看球！」還笑稱為此換了一副眼鏡，想更清楚地看林襄。史丹利認為，即便台灣、日本棒球文化不同，但如果日本球迷能為了喜愛的球員或啦啦隊來台灣，這是一件很棒的事情。
事實上，台灣棒球應援文化有目共睹，隨著今年中華隊在WBC經典賽打出好成績後，啦啦隊帶起的萬人齊舞大場面更躍上國際媒體，除了讓台灣球員們增加曝光度，也讓好多位啦啦隊女孩獲得邀請，舉凡林襄、峮峮等多位女神都經常獲邀至海外參加活動，除了棒球，還到各個地方站台代言，加深台灣在國際上的形象。
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