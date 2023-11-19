亞冠賽／郭天信擊出再見安打 中華隊4：3擊敗澳洲第三名作收
2023年亞冠賽中華隊在敗給韓國後，今（19日）季軍戰與澳洲爭第三名，中華隊在3局下先攻下3分，但澳洲在7局上一舉扳平比數，9局下郭天信擊出再見安打，終場中華隊以4：3擊敗澳洲，本屆亞冠賽以第三名作收。
記者路皓惟/綜合報導
中華隊在3局下率先展開攻勢，葉子霆二壘安打開路，郭天信擊出安打，在二、三壘有人情況下，雖然邱智呈擊出一壘滾地球被刺殺，但成功送回1分，澳洲投手Samuel Holland暴投，讓中華隊兵不血刃再下一城，接著滿壘狀態，陳傑憲在隊友護送下跑回第3分，以3：0領先澳洲。
此戰中華隊出奇兵，推派在中職例行賽以後援為主的先發，他在前3局僅被擊出1支安打，投出1次三振，澳洲在4局上展開反攻，Alex Hall擊出一壘安打後，Christopher Burke敲二壘安打，帶有1分打點，澳洲追回1分。
中華隊第二任投手陳柏清在7局上遭遇亂流，被澳洲連續擊出3支安打形成滿壘危機，此時中華隊換上李子強接替投球，在兩出局後，Liam Spence擊出中外野方向安打，一棒打回2分，也幫助澳洲追成3：3平手。
中華隊在經歷連13名打者出局後，9局下張政禹安打上壘，帶起中華隊反攻契機，接著林吳晉瑋犧牲觸擊，成功護送隊友攻佔二壘，代打的林靖凱也敲出安打，形成一、三壘有人，郭天信不負眾望擊出再見安打，中華隊就以1分之差險勝澳洲，在今年亞冠賽以季軍收場。