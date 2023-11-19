250萬名糖友注意！剛發現糖尿病又變瘦　爆胰臟癌風險「直逼7倍」

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對於胰臟癌成因，北投健康管理醫院副院長錢政平醫師說明，至今仍不明確，但依據胰臟癌發生個案可找出高危險群，例如較好發於60歲以上、有家族史或有遺傳慢性胰臟炎、有糖尿病、有抽菸習慣，或家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤的成員，會比較容易得到胰臟癌。
尤其是糖尿病患者，根據2020年哈佛大學陳曾熙公共衛生學院團隊發表的一項研究顯示，新發糖尿病、有糖尿病史或是體重減輕，都與胰臟癌的發病風險上升有關，其中糖尿病史在 4 年內，伴隨有體重減輕的新發糖尿病患者，胰臟癌的發病風險是正常人的3.6 ~6.8倍！若屬以上所述高危險族群的民眾，錢政平醫師提醒務必主動積極安排胰臟相關檢查。
關於胰臟的檢查方式，錢政平表示，民眾可能認為抽血驗CA19-9指數可篩檢胰臟癌，但其實CA19-9 指數不能當作單一癌症的精準檢查，與腺體相關的肺癌、大腸癌、胃癌、攝護腺癌及女性乳癌等，都可能引起CA19-9上升，最好方式還是影像檢查，而最佳工具則建議利用磁振造影檢查，除不具輻射線，且臟器、軟組織的成像對比敏感度極佳，還能用多角度切面，可完整觀察胰臟健康狀態，供民眾參考。
🟡胰臟癌注意事項：
📍國際間尚無實證建議對胰臟癌的無症狀者進行篩檢，只能自行注意異狀。
📍若40歲以上且無糖尿病家族史，近期卻診斷出糖尿病，或有不明原因的上腹痛或背痛，且疑似來自後腹腔，腸胃道檢查卻無特殊發現，要小心是胰臟癌。
📍據統計，糖尿病史在 4 年內且有體重減輕的新發糖尿病患者，胰臟癌發病風險是正常人3.6至6.8倍，糖友要多注意。
📍沒糖尿病但近期體重明顯減輕、出現黃疸，或有茶色尿合併灰白便的膽道阻塞，或出現不明原因的胰臟炎、脂肪便等，也得提防胰臟癌。
📍有抽菸習慣，或家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤，罹患胰臟癌風險亦較高。
📍如有胰臟癌家族史，可藉由遺傳基因檢測了解胰臟癌風險，高風險者建議每年定期接受影像檢查。