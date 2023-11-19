台南最強景點不是安平！冠軍「546萬人造訪」　第8名遊客評價超推

250萬名糖友注意！剛發現糖尿病又變瘦　爆胰臟癌風險「直逼7倍」

▲250萬名糖尿病患者注意，若糖尿病發現不久又有體重減輕現象，胰臟癌風險最高是一般人近7倍。（示意圖／取自Pixabay）
▲250萬名糖尿病患者注意，若糖尿病發現不久又有體重減輕現象，胰臟癌風險最高是一般人近7倍。（示意圖／取自Pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

一名50多歲男子有抽菸習慣，幾年前員工健檢發現有糖尿病，醫師建議控制飲食並積極減重，但他常忙到疏忽，最近自行安排高階健檢，結果發現胰臟有一處約1.4公分異常病灶，經專科醫師進一步確認，竟是早期胰臟癌；醫師說，若糖尿病發現不久又有體重減輕現象，胰臟癌風險最高是一般人近7倍，全台破250萬糖友需多警惕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據近期國健署公布國人最新癌症登記報告，有「癌中之王」稱號的胰臟癌首度進入前十名，而國健署也指出，目前針對胰臟癌仍缺乏有效篩檢方式，若民眾察覺自身有異常症狀包括40歲以上沒有糖尿病家族史，惟近期有糖尿病，或有不明原因的上腹痛或背痛且疑似來自後腹腔，但上腸胃檢查卻無特殊發現，或體重明顯減輕、出現黃疸、有茶色尿合併灰白便的膽道阻塞，或有不明原因的胰臟炎、脂肪便者等，請務必及早就醫檢查。

▲有「國民爺爺」封號的邊希峰，因胰臟癌過世，享壽81歲。（圖／翻攝自imbc news）
▲有「國民爺爺」封號的南韓演員邊希峰，在《皮諾丘》飾演「達佈爸」，今年9月因胰臟癌過世，享壽81歲。（圖／翻攝自imbc news）
對於胰臟癌成因，北投健康管理醫院副院長錢政平醫師說明，至今仍不明確，但依據胰臟癌發生個案可找出高危險群，例如較好發於60歲以上、有家族史或有遺傳慢性胰臟炎、有糖尿病、有抽菸習慣，或家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤的成員，會比較容易得到胰臟癌。

尤其是糖尿病患者，根據2020年哈佛大學陳曾熙公共衛生學院團隊發表的一項研究顯示，新發糖尿病、有糖尿病史或是體重減輕，都與胰臟癌的發病風險上升有關，其中糖尿病史在 4 年內，伴隨有體重減輕的新發糖尿病患者，胰臟癌的發病風險是正常人的3.6 ~6.8倍！若屬以上所述高危險族群的民眾，錢政平醫師提醒務必主動積極安排胰臟相關檢查。  
 
關於胰臟的檢查方式，錢政平表示，民眾可能認為抽血驗CA19-9指數可篩檢胰臟癌，但其實CA19-9 指數不能當作單一癌症的精準檢查，與腺體相關的肺癌、大腸癌、胃癌、攝護腺癌及女性乳癌等，都可能引起CA19-9上升，最好方式還是影像檢查，而最佳工具則建議利用磁振造影檢查，除不具輻射線，且臟器、軟組織的成像對比敏感度極佳，還能用多角度切面，可完整觀察胰臟健康狀態，供民眾參考。

🟡胰臟癌注意事項：

📍國際間尚無實證建議對胰臟癌的無症狀者進行篩檢，只能自行注意異狀。

📍若40歲以上且無糖尿病家族史，近期卻診斷出糖尿病，或有不明原因的上腹痛或背痛，且疑似來自後腹腔，腸胃道檢查卻無特殊發現，要小心是胰臟癌。

📍據統計，糖尿病史在 4 年內且有體重減輕的新發糖尿病患者，胰臟癌發病風險是正常人3.6至6.8倍，糖友要多注意。

📍沒糖尿病但近期體重明顯減輕、出現黃疸，或有茶色尿合併灰白便的膽道阻塞，或出現不明原因的胰臟炎、脂肪便等，也得提防胰臟癌。

📍有抽菸習慣，或家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤，罹患胰臟癌風險亦較高。

📍如有胰臟癌家族史，可藉由遺傳基因檢測了解胰臟癌風險，高風險者建議每年定期接受影像檢查。

糖尿病一年奪命1.2萬人！戒菸降罹患風險40%　4管道快把菸戒了　

每6孕婦就1位妊娠糖尿病！死胎風險1.4倍　善用「這篩檢」保平安

每10人1例糖尿病！年花400億治療　即起放寬「2種人」血糖檢測　

糖尿病患者注意！罹牙周病風險是常人3倍　醫教牙周病「5大預防」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞