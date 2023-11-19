奇美創辦人許文龍離世　陳水扁：一代偉人再見了

奇美創辦人許文龍昨日離世，享耆壽96歲，前總統陳水扁於臉書發文悼念，永遠感恩許資政從他擔任立委開始的一路栽培與堅定力挺，但也坦言有些事情讓許文龍失望了，就是把總統制改為絕對多數一事，也才有今天繼續維持的相對多數制，而在2015年在他任內全力支持的奇美博物館開幕之初，許文龍抱病陪他參訪解說2小時，那次是兩人最後一次的相處，「一代偉人再見了，敬佩的慈善企業家許資政安息吧！」
記者陳威叡／台北報導
陳水扁在臉書貼舊照，圖中以李遠哲為首的國政顧問團部分成員合照，當時自己剛當選總統第11天，為決定首度政黨輪替的新任閣揆人事以利組閣，提名代表進步力量的李遠哲被婉拒後，改提名代表穩定力量的軍人唐飛組閣，出任國政顧問的許文龍第一個鼓掌贊成並獲得無異議通過。
陳水扁說，2003下半年，許文龍到總統府與他提到本土社團將在隔年228發起50萬人的群眾運動，陳水扁建議百萬人民站出來的「族群大團結，牽手護台灣」活動，應提升為總統大選大型文宣與組織動員的一部分，此活動也是他連任成功的最大功臣。
陳水扁回憶，自己擔任市長時，有次許文龍轉達層峰有意修憲，將總統選制改為絕對多數，但他感到非常抱歉讓許失望了，也才有今天繼續維持的相對多數，2015年在他任內全力支持的奇美博物館開幕之初，許文龍抱病陪他參訪解說2小時，那次是兩人最後一次的相處，「一代偉人再見了，敬佩的慈善企業家許資政安息吧！」