土堆露出「僵硬黑化小手」！他勇敢觸摸 真面目嚇到了：牠在睡覺
土堆裡面突然看到「僵化的小手」是什麼？國外一名網友經過泥土堆時，發現土裡面有一雙露出來的「僵硬黑化小手」，好奇伸手去觸摸看看，結果沒想到該生物的真面目曝光之後，呈現反差感，也讓他嚇了一大跳。
記者張嘉哲/綜合報導
外國一名網友在臉書上分享，表示在經過泥土堆的時候，突然發現土堆露出了一雙看起來僵硬又黑化的小手，由於有五根手指頭又細長，尺寸跟嬰兒的小手有些相似，於是男子就鼓起勇氣先是觸碰了小手一下，土堆出現了一點反應。
隨後男子又再度大力的戳牠，結果該小手的主人突然來個大翻身，直接轉身過來，這才發現這是一隻帶有甲殼的生物「犰狳」，當時犰狳正在睡覺被吵醒，感覺到相當不爽，後來牠再度翻身肚皮朝上，潛入土裡繼續睡，用小手抖動泥土到覆蓋至自己身上當作偽裝。
事實上，犰狳是一種有殼的哺乳動物，生活在中南美洲和美國南部地區，牠們的殼分三部分，前後兩部分有整塊不能伸縮的骨質鱗甲覆蓋，中段的鱗甲成帶狀，與肌肉連在一起，可以自由伸縮。而犰狳是掘洞好手，能在兩分鐘內鑽入堅硬的土地裡，大部分犰狳居於洞中，夜間才出來活動，犰狳長得雖威武，但牠們生性保守，一遇天敵便鑽進洞內，如果來不及，便縮成一團，以堅硬的鱗甲保護身體。