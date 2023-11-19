工程師鼠蹊抽痛快起肖！竟是攝護腺出這問題　全台20萬人有風險

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葉亭均表示，慢性攝護腺炎的致病機轉目前仍不清楚，推測與攝護腺或骨盆腔組織的炎症反應有關，可能是之前曾有泌尿道細菌感染，有殘存細菌藏在身體最深處的攝護腺導致反覆發炎，而其他像是骨盆腔肌肉協調功能異常、自體免疫功能異常、自律神經失調，或憂鬱症、壓力過大等因素也恐導致慢性攝護腺炎的可能原因。
至於慢性攝護腺炎的臨床症狀，則有小便異常如頻尿、急尿、夜尿或排尿不適等，或生殖器附近如陰莖、睪丸、會陰、小腹、腹股溝或下背會疼痛，或射精帶血，甚至可能伴隨早洩、勃起功能障礙等。
葉亭均指出，此疾病雖無立即性命危險，但不時發作的會陰部不適感，常嚴重影響病人的生活品質，對身心健康的影響不容忽視。
針對此棘手疾病，葉亭均說，衛福部在2017年已核准使用低能量震波治療，醫師將特製的矽膠探頭貼上會陰部皮膚，讓震波能量穿過組織，聚焦在攝護腺或骨盆腔的病灶上，可刺激骨盆腔內血管新生，進而改善骨盆的血液循環，把造成疼痛的發炎物質加速代謝掉，也能放鬆緊繃痙攣的骨盆底肌肉，進而緩解骨盆腔疼痛。
葉亭均也說，低能量震波治療不像吃止痛藥能立即奏效，一般會經過幾次治療、讓骨盆腔內產生足夠的血管增生，效果才會逐漸出現，治療前應接受泌尿專科醫師仔細評估，並與醫師充分討論，才能達到最安全、有效的療效。
🟡慢性攝護系炎注意事項：
📍放鬆心情、充足睡眠。
📍戒菸、戒酒。
📍適度運動與減重。
📍避免過度食用辛辣、刺激性食物。
📍定期溫水坐浴、泡澡，可緩解會陰部痠痛。
📍根據歐洲泌尿科醫學會治療指引，可用抗生素、甲型阻斷劑α1-blockers（放鬆攝護腺）、肌肉鬆弛劑、抗焦慮藥、消炎止痛藥及軟便劑等藥物來改善慢性症狀，另生理回饋的物理治療也有助放鬆骨盆底肌肉。