「峮峮接班人」冼迪琦親吐加入啦啦隊契機！羞曝第一次獻給台灣
來自香港的24歲女孩冼迪琦，素有「香港首席美少女」之稱，過去曾是AKB48 Team TP的一員，畢業後一加入中信兄弟啦啦隊Passion sisters就立刻引發話題，由於可愛個性與甜美外型，讓冼迪琦受封為「峮峮接班人」，人氣水漲船高。今（19）日冼迪琦迎來首次一日店長活動，沒想到現場早被擠得水泄不通，更有香港粉絲到場力挺，讓她相當感動。
記者詹鎰睿／綜合報導
在台灣發展多年的冼迪琦，日前回香港出席品牌活動時，有許多粉絲到場接機支持，香港媒體更以「衣錦還鄉」為標題形容盛況。如今冼迪琦各大品牌活動邀約接不停，演藝事業扶搖直上，今日來到桃園遠百擔任一日店長，還吸引上百名粉絲到場力挺，直接擠爆百貨專櫃。
一聽到有多名粉絲專程從香港飛過來，讓冼迪琦相當開心：「這是我第一次個人的一日店長活動，而且還是我最喜歡的品牌，能這樣和大家見面，真的很開心。而且看到大家這麼支持我，還從全台各地奔波來到桃園，甚至從香港飛來，我真的好感動，覺得很幸福，謝謝你們！」
冼迪琦分享，自己當初會希望來台灣發展，就是覺得台灣有很棒的環境與機會，會選擇加入中信啦啦隊是因為很喜歡球場上大家熱情洋溢的氛圍，能和粉絲在台下一起為球員加油應援，是很幸福的事。被問到未來有什麼想嘗試的領域？冼迪琦說她演戲、唱歌、甚至是當球賽的評論員，什麼都想試試看。
非常重視粉絲的冼迪琦，最後有感而發地說，「謝謝粉絲們這麼支持我，真的很開心今天能和你們一起過，我知道當我加入啦啦隊之後，也許粉絲會越來越多，但我不會忘記每一個曾經幫助過我或支持過我的人，我希望告訴大家在我心裡是有大家的，也希望你們未來能和我繼續一起走下去，不管是多遠、多久，希望我們都能互相扶持，今天能跟你們一起過，我真的很開心，謝謝你們！最後中信兄弟加油！」
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