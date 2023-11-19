李連杰2歲就沒了爸爸！認了是「失職父親」 當場道歉大女兒Jane
多年未來台灣的60歲武打巨星李連杰，今（19）日出席新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》分享會，與利智所生的大女兒Jane也現身力挺爸爸。李連杰透露2天前與女兒聊心事，才知道自己很不了解孩子，認為可能是自己2歲就沒有爸爸的關係，也不懂得怎麼當一個對的爸爸，當場道歉Jane：「我們現在做朋友，我向妳道歉！」
記者黃雅琪／台北報導
李連杰與利智所生的小女兒Jada，7歲開始深受憂鬱症所苦，今日再提及此事，李連杰認為大部分人看書都認為是：「爸爸學佛影響女兒，女兒告訴我『你一定不要傳遞錯誤觀念，佛法治癒我的憂鬱症』。」
由於李連杰工作繁忙，Jada受病魔纏身期間，除了就醫多半是與姊姊Jane哭訴，她自己嘗試靈修、冥想等自身開脫解法，但後來發現這些都像是維他命一樣只能輔助。Jada13歲時便向父親李連杰表示：「想學佛」，透過信仰的開脫，解決心中所苦，但強調不是佛法治癒憂鬱症，是幫助治療的功能，就醫才是正確的方式。
李連杰大女兒Jane全程陪伴父親出席新書分享會，他懷感恩的說：「我大女兒Jane太乖了，爸媽說什麼都照做！」李連杰透露2天前與女兒聊心事到深夜11點，他才知道自己對外做一堆公益活動，卻連自己女兒讀幾年級、喜歡什麼顏色都不清楚，李連杰道歉Jane：「我2歲時就沒有父親，所以我沒有當爸爸的概念，不知道從爸爸那裡能得到什麼。」語畢李連杰現場再道歉Jane：「我們現在做朋友，我向妳道歉！」並呼籲父母應該和小孩當朋友，才能了解他們的需求。
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