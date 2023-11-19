人民保母警所長　轉型當中市公車駕駛服務上路

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局指出，近來全台各地都出現公車駕駛荒問題，很多公車駕駛仍堅守崗位，一年365天全年無休，完成民眾便利代步的超級任務，台中市目前有1300多名公車駕駛，常搭豐原與海線路線的民眾，看到公車駕駛郭民宗與熱心服務的駕駛一樣，專業熟練的行經各站點，不知道他竟然是曾擔任台中市多個派出所的所長，除了打擊犯罪之外，也常號召善心人士幫助弱勢，波麗士大人轉型公車駕駛，背後故事引人好奇。
郭民宗表示，因為對駕駛大客車有興趣，公車駕駛就是退休後就業的選項之一，民國80年還在警界服務時，自行報名民間的駕訓班，順利考取職業聯結車駕照，108年6月加入公車駕駛行列，沒有適應問題，秉持做什麼就要像什麼，派出所所長和公車駕駛的工作性質差不多，為民服務與服務乘客，「同理心」就是他的工作態度。
郭民宗說，公車駕駛每天載送不同乘客，有時遇到需處理的乘車狀況，曾在警界服務的經驗提供最佳幫助，掌握快速處理的SOP，判斷輕重緩急，如果遇到乘客疑有不法行為，勿講激怒話語，盡量安撫對方情緒，若場面失控就要一面制止一面報警，必要時甚至停車，等候警方到場處理，防止事態擴大，保障乘客安全為第一要務。
交通局提到，郭民宗獲選今年台中市金運獎優良公車駕駛，每一位公車司機接送市民或遊客，短暫的乘車時間是萍水相逢的緣份，但對他而言是全心全力付出，以交通局規定公車設計須提供身障人士上下車的斜板操作，他對步驟服務不馬虎，即使很快就學會仍上緊發條，如同熱愛的公車駕駛工作，不能因熟練而大意。
「比較自由，也不用日曬雨淋，駕駛就是把車子開好，讓乘客坐的舒適安全就OK了！」交通局表示，和打擊犯罪的警察勤務相比，同樣是奉獻與服務，負責護送乘客上下班課、就醫、買菜、出遊，工作時就是在幫助別人，鼓勵更多人來當公車駕駛。