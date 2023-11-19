臉書找工作！台中20歲男想「輕鬆賺」竟當車手 1天內被查獲送辦
（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市警察局第二分局接獲通報有被害人在網購平台遭遇假買家，損失13萬元，追查鎖定陳姓車手涉重嫌；陳男落網供稱，透過臉書找工作，以為只是輕鬆協助取貨送貨，結果1天內被查獲，依詐欺等罪嫌送辦。
台中市警察局第二分局今天表示，宜蘭縣1名21歲林姓女子，於10月中旬在網購平台上遇到詐騙集團假冒買家，透過「下單失敗」、「會員驗證」等話術誘導賣家進入假冒的官方網站填寫個人資訊和密碼、信用卡號碼進行詐騙，林女因而被騙新台幣13萬元。
在車手提領被害人遭騙金額後，第二分局隨即組成專案小組立案展開調查，1天內即鎖定20歲陳姓車手涉有重嫌。
警方指出，日前專案小組前往陳男位於台中市中區租屋處逮人，當時陳男正好下樓準備外出，警方待陳男一出現旋即上前攔查，陳男當下措手不及，只得乖乖被帶回派出所配合調查。
警方追查發現，陳男透過臉書（Facebook）社團內貼文找工作，被輕鬆協助取貨送貨的誘因招攬進詐騙集團擔任車手，他在北區一中街周遭郵局及超商提領贓款，1天內就提領8筆共計13萬元並從中牟利，沒想到這麼快就被警方查獲，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台中地檢偵辦。（編輯：陳仁華）1121119