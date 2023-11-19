治療癌症恐「傷心」！腫瘤心臟學正夯　癌友顧3原則「防爆血管」

我是廣告 請繼續往下閱讀
腫瘤心臟學的照護宗旨，為協助病人盡可能接受最好的腫瘤治療，同時維持心血管的短、中、長期健康；若目前正在接受癌症治療，或曾治療但已痊癒，都建議依循以下3原則來保養心血管健康：
一、了解自己的心血管狀況與風險：
在接受癌症治療前，或完成治療後，建議至腫瘤心臟門診，進行心血管健康評估與相關保養，並與腫瘤醫師或腫瘤心臟醫師討論，以減少心血管風險。
二、了解自己的腫瘤治療有哪些潛在心血管副作用：
在接受癌症治療前，可與腫瘤醫師或腫瘤心臟醫師討論有何潛在心血管副作用，及相關保養原則；治療過程中則應注意有無胸悶、呼吸困難、心悸、下肢水腫、突然暈倒等症狀；在治療過程前或後，應接受血管功能檢查，才能早期發現、早期控制。
三、維持良好的心血管健康習慣：
部分腫瘤治療可能增加5至10年以上的長期心血管風險，因此在治療中或癌症治癒後，都要維持良好的心血管健康習慣，例如戒菸、遠離二手菸、減少攝取高鹽或動物性膽固醇，並維持定期運動與復健，以維持體能與肌力，同時避免肥胖。
🟡癌症治療心血管風險注意事項：
📍放射治療：隨著心血管照射的輻射劑量提高，會增加中、長期心臟異常或血管硬化。
📍化學治療：部分藥物可能影響心臟功能，或造成短期胸悶、心肌缺氧，也可能提高長期心血管風險。
📍標靶治療：部分藥物可能影響心臟功能，或造成短期血壓上升、血栓，或增加心衰竭、血管硬化、心律不整、血糖或血脂異常。
📍免疫治療：少數人可能引起心肌炎，長期治療則可能增加血管硬化風險，部分細胞治療可能使血壓下降、心臟功能異常。
📍荷爾蒙治療：長期使用可能影響血糖、血脂代謝，提高血管硬化或心律不整風險，抑制男性荷爾蒙則可能增加體脂肪。