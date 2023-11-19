NBA／字母哥轟40分15籃板成本季唯一 率公鹿4連勝：我愛69！
NBA密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo，今（19日）在與達拉斯獨行俠之戰，繳出40分、15籃板和7助攻，Damian Lillard斬獲27分，兩人幫助公鹿隊以132：125逆轉勝獨行俠，近期取得4連勝。
記者路皓惟/綜合報導
此戰公鹿隊在下半場一度落後12分，但第四節展開反撲，Antetokounmpo在末節獨得15分，全場抓下15個籃板為全場最多，並且貢獻了7次助攻，該節公鹿打出43：27攻勢，包括Pat Connaughton在比賽尾聲時飆進一記三分，為公鹿奠定勝基，實現了逆轉勝。
本場比賽公鹿隊缺少了Khris Middleton，他因右膝受傷缺席，取代他先發的是菜鳥Andre Jackson Jr.，但他在12分鐘出賽中僅有一次出手，一分未得。
本季至今「字母哥」多次繳出40分、10籃板數據，也是聯盟唯一，談到近期球隊的連勝，Antetokounmpo表示：「現在我們連續贏了4場，情況正在好轉，我們持續進步中，現在是第幾場比賽？今天是第幾場？拜託！我們還有69場比賽，69，我喜歡這個數字。嗯．．．該死的！」
獨行俠方面，Kyrie Irving全場砍下39分，其中下半場就轟下33分，Luka Doncic則貢獻了35分，兩人合力砍下74分，但這樣的表現仍無法率隊奪勝，讓獨行俠在過去3場比賽中輸掉了2場。
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