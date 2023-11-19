提所羅門王審判 高嘉瑜：為港湖整合願意讓吳欣岱6%
港湖區泛綠整合分裂、雙姝死鬥，民進黨立委高嘉瑜今（19）日提及《聖經》所羅門王判兩母爭子故事，這故事揭示所羅門王以公正和智慧的方式解決問題，正如同港湖綠營面臨分裂，自己很願意先釋出善意，期盼能在選前找有公信力、公正的民調公司來做整合民調，並且願意讓吳欣岱6%，如果吳欣岱真的是支持賴清德、支持本土派的候選人，那就應理解，絕不能眼睜睜的看著港湖再淪陷於非台灣隊陣營。
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜提出，《聖經》故事「所羅門王判兩母爭子，故事講述兩婦共同聲稱一嬰為己子，所羅門則建議將孩子分成兩半，一位母親贊成，另一位母親卻極力反對，並願意放棄她的權利，只求保留孩子的生命，而所羅門王也因此確定了誰才是真正的母親。
高嘉瑜表示，故事揭示了所羅門王如何以公正和智慧的方式解決問題，並讓大家理解真正的價值在於「無私」；正如同這次港湖立委選舉綠營面臨分裂窘境，也理應用更無私、公正和智慧的方式來解決，「自己也很願意先釋出善意」。
高嘉瑜呼籲吳欣岱呼籲，希望在選前找有公信力、公正的民調公司來做整合民調，並且願意讓吳欣岱6%，如果吳欣岱真的是支持賴清德、支持本土派的候選人，那就應該理解，絕不能眼睜睜的看著港湖再淪陷於非台灣隊陣營，團結一致才是泛綠港湖勝選的方程式。