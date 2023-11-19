丫頭詹子晴被迫學女優！趙正平要求叫兩聲來聽聽 當下沒人幫忙
演藝圈Metoo事件頻傳，《黑澀會美眉》大牙日前才爆出被黑人陳建州性騷事件，引發軒然大波，另名成員「丫頭」詹子晴，最近上《小姐不熙娣》節目爆料，剛出道沒多久時，被時任製片的趙正平要求「A片那種，叫兩聲來聽聽」，讓她當場傻眼，直接反擊嗆回去，被誇讚非常勇敢，現在兩人變成朋友，已經不再介意尷尬的往事。
記者江芷稜／綜合報導
丫頭形象清純，招牌娃娃音非常嗲氣，讓人印象深刻，剛出道就成為話題，她17歲演出王偉忠的電視劇《住左邊住右邊》，走進化妝間時，擔任製片的趙正平突然要她過來，學A片裡的情節叫兩聲，當時還是新人的她覺得很傻眼，從沒遇過這種事，「沒有人出來幫我，因為大家都在跟著笑啊鬧啊，然後我就臉脹紅，因為我覺得太尷尬了」。
她當下忍不住回嗆「你想要聽我跟A片裡那樣叫，那你去看A片就有了啦！」引起全場大笑，隔天再進劇組時，化妝師稱讚她非常勇敢，因為從沒人敢去頂嘴嗆趙哥。丫頭事後分析，趙正平應該只是在開玩笑，後來提到這件事，他也回想不起來。
雖然已是陳年往事，小S還是提醒丫頭，提起這件事會有人身安全的疑慮，丫頭笑說這件事已經過去，趙正平脾氣改了很多，雙方目前是好朋友，小S開玩笑要剪掉該片段或消音，讓丫頭有點擔心對方生氣。網友則認為趙正平此舉涉及性騷擾，也揪出丫頭過去就在《康熙來了》說過這個故事，只是舊事重提，趙正平應該不會在意。
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