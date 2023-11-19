大腸鏡可結合AI！大腸瘜肉偵測率「高達95%」　靠5招保命防大腸癌

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洪志聖強調，若擔心大腸鏡檢查會造成腹痛，可請醫師評估能否採無痛大腸鏡檢查，在麻醉狀態下受檢，即可有效減輕不適。
此外，為讓醫師順利進行大腸鏡檢查，受檢前務必遵循醫護人員指示，例如檢查前3天起採低渣飲食，包括白麵條、白吐司、蒸蛋等，若擔心誤食或不易準備，也可食用方便又營養的低渣代餐包；到檢查前一天，則應依醫護人員指示服用清腸劑，並充分飲水，最後於檢查前5小時禁食，這樣一就能避免腸道殘留過多糞便殘渣覆蓋病灶。
洪志聖也說，國泰醫院與台大醫院、雲象科技公司共同研發「大腸鏡即時AI瘜肉偵測」（aetherAI Endo），讓大腸鏡檢查搭配AI輔助偵測瘜肉，其AI模型經跨院收集超過3000位病人、逾40萬張影像資料訓練而成，對於大腸瘜肉偵測率高達95.8%。
而過往研究指出，在AI協助下的大腸鏡檢查，約可提高14%至30%的腺瘤偵測率，特別有助於偵測肉眼不易見卻又高風險的非隆起型腺瘤，也能避免因人體腸道彎曲或清腸狀況不佳導致微小瘜肉不易被判讀，且AI系統以每秒30張即時回饋偵測結果，是醫師仔細檢視腸道的好幫手。
此外，洪志聖指出，臨床還有其他小工具能提升大腸鏡檢查效益，例如內視鏡視野先端套頭Endocuff Vision，其被暱稱為「內視鏡小章魚」，利用章魚觸角般的設計將大腸皺褶撐開，可揪出藏匿於皺褶處的微小瘜肉，有助醫師及時處置，也供民眾參考。
🟡大腸癌注意事項：
📍增加蔬果攝取。至少天天5蔬果，包括3份蔬菜與2份水果， 蔬菜1份約為煮熟後半碗飯的量，水果1份約拳頭大小。
📍少吃油炸、燒烤，及牛、豬、羊等紅肉，與高油食物、高糖飲料等。
📍避免加工肉類如熱狗、香腸、火腿等。
📍多運動。21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不夠。
📍50至74 歲可免費每2年做1次糞便潛血檢查，若結果陽性，務必3個月內再做大腸鏡檢查。