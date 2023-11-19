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大腸鏡可結合AI！大腸瘜肉偵測率「高達95%」　靠5招保命防大腸癌

▲大腸癌患者年輕化，，目前大腸鏡已可結合人工智慧，大腸瘜肉偵測率高達95.8%，養成5個好習慣預防大腸癌發生。（圖／NOWnews資料照片）
▲大腸癌患者年輕化，，目前大腸鏡已可結合人工智慧，大腸瘜肉偵測率高達95.8%，養成5個好習慣預防大腸癌發生。（圖／NOWnews資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

近年來大腸癌患者有年輕化趨勢，國人除可把握國民健康署提供補助的糞便潛血檢查，也能透過診斷大腸癌最主要方式、大腸鏡檢查來確認有無罹癌。醫師說，目前大腸鏡已可結合人工智慧，大腸瘜肉偵測率高達95.8%，等於有第二雙眼睛與醫師一起仔細檢視腸道，也是民眾福音。

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國泰醫院消化內科主任洪志聖說，一般人聽聞大腸鏡檢查，往往想到長長的管子從肛門插進肚子裡，難免擔心疼痛，但實際上並不可怕，醫師會先用細長軟管狀內視鏡由肛門口進入，再從內視鏡灌入氣體將腸道擴張，讓內視鏡能沿著大腸走，並以內視鏡前端鏡頭細查大腸狀況，若發現大腸壁上有「違章建築」大腸瘜肉或其他異常，可視情況切除或採集腸道黏膜樣本進行病理分析以確認病況。

洪志聖強調，若擔心大腸鏡檢查會造成腹痛，可請醫師評估能否採無痛大腸鏡檢查，在麻醉狀態下受檢，即可有效減輕不適。

▲有網友好奇「為什麼香腸伯的香腸可以烤得這麼好吃？」，貼文一出，就有內行網友揭秘香腸攤好吃的美味關鍵。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲大腸癌注意事項之一，就是少吃加工肉類如熱狗、香腸、火腿等。（示意圖／翻攝自pexels ）
此外，為讓醫師順利進行大腸鏡檢查，受檢前務必遵循醫護人員指示，例如檢查前3天起採低渣飲食，包括白麵條、白吐司、蒸蛋等，若擔心誤食或不易準備，也可食用方便又營養的低渣代餐包；到檢查前一天，則應依醫護人員指示服用清腸劑，並充分飲水，最後於檢查前5小時禁食，這樣一就能避免腸道殘留過多糞便殘渣覆蓋病灶。

洪志聖也說，國泰醫院與台大醫院、雲象科技公司共同研發「大腸鏡即時AI瘜肉偵測」（aetherAI Endo），讓大腸鏡檢查搭配AI輔助偵測瘜肉，其AI模型經跨院收集超過3000位病人、逾40萬張影像資料訓練而成，對於大腸瘜肉偵測率高達95.8%。

而過往研究指出，在AI協助下的大腸鏡檢查，約可提高14%至30%的腺瘤偵測率，特別有助於偵測肉眼不易見卻又高風險的非隆起型腺瘤，也能避免因人體腸道彎曲或清腸狀況不佳導致微小瘜肉不易被判讀，且AI系統以每秒30張即時回饋偵測結果，是醫師仔細檢視腸道的好幫手。

此外，洪志聖指出，臨床還有其他小工具能提升大腸鏡檢查效益，例如內視鏡視野先端套頭Endocuff Vision，其被暱稱為「內視鏡小章魚」，利用章魚觸角般的設計將大腸皺褶撐開，可揪出藏匿於皺褶處的微小瘜肉，有助醫師及時處置，也供民眾參考。

🟡大腸癌注意事項：

📍增加蔬果攝取。至少天天5蔬果，包括3份蔬菜與2份水果， 蔬菜1份約為煮熟後半碗飯的量，水果1份約拳頭大小。

📍少吃油炸、燒烤，及牛、豬、羊等紅肉，與高油食物、高糖飲料等。

📍避免加工肉類如熱狗、香腸、火腿等。

📍多運動。21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不夠。

📍50至74 歲可免費每2年做1次糞便潛血檢查，若結果陽性，務必3個月內再做大腸鏡檢查。 

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