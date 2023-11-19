影／陳金鋒：今天做得非常棒！亞冠賽中華隊郭天信帶動打線奪第三
亞冠賽中華隊今（19）日在季軍戰遭遇澳洲，9局下靠著郭天信的再見安打，終場4:3擊敗澳洲，賽後中華隊總教練陳金鋒表示：我想這4場慢慢累積下來，會去理解比賽對方會一直換投手，如何去進攻，比較不會前面比較急躁，蠻穩定。」
記者吳政紘/日本東京報導
中華隊先發投手邱駿威，先發4局用了62球，被擊出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，陳金鋒認為，「當然表現很好，丟到第4局，林詔恩因為有用球數限制，還有留陳柏清可以投長局數，所以有兩個，如果沒有特別狀況，可以投到第6局或是第7局，是不會太擔心，但就是看比賽過程中，沒有突發狀況。」
陳金鋒說：「沒有滿不滿意，比賽重點是什麼，重點是讓年輕人獲得更多的經驗與張力，理解國際賽的過程，所有的變化，未來都可能是中華隊一員，讓他們了解這些狀況。」
葉子霆與林吳晉瑋先發出賽都串連打線，陳金鋒表示：「當然表現很好，因為兩人前面沒有比賽，在勝負的過程讓每個球員都有機會比賽，這是比較難拿捏的地方，今天就讓他們兩人去比賽，來到這裡了，過程中確實思考的東西比較多，希望讓大家體驗到國際賽，現在國際賽不太一樣，無論是投手或打擊的速度都比以往更快。」