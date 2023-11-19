辣個男人回來了！朱立倫熱情相擁韓國瑜 進場椅子倒一片畫面曝
國民黨主席朱立倫今（19）日公布不分區立委名單，前高雄市長韓國瑜名列第一，國民黨智庫執行長柯志恩第二，包含前立委蘇清泉、張嘉郡、新北市法制局長吳宗憲、前台南市議員謝龍介也列安全名單，下午則交由中央委員會投票同意。被提名的不分區立委下午也都來到黨中央，請託中央委員投下同意票，韓國瑜更在進場後引發騷動，還上演朱立倫、韓國瑜相擁戲碼。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫上午公布國民黨不分區立委名單，前18名依序為，韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞與楊應超。
在上午公布完名單後，下午交由中央委員會投票同意，朱立倫在下午會議開始前，先發表致詞，他指出，這次不分區秉持最強戰力、專業、多元、代表性，提出最佳名單，且提出之後到現在為止，社會佳評如潮，直呼「有史以來最好的、最強的名單」，將帶領國民黨重返執政。
今天被提名的不分區立委皆出席下午中央委員會投票現場，在投票前夕極力向各個中央委員拉票，多名不分區立委被提名人早早就在現場，只不過，人氣爆棚的韓國瑜卻是壓軸登場，且在一大批媒體攝影機包圍下走進會場，現場歡呼聲不斷，座椅更是被撞到倒成一片。
在韓國瑜做定位後，朱立倫更是主動上前先是握手致意，之後主動將韓國瑜拉向自己，兩人當場相擁，韓國瑜還趁機和朱立倫「咬耳朵」講悄悄話。