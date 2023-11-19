遊客太多垃圾激增！日本廣設「智慧垃圾桶」　解決街道髒亂問題

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新創公司Forcetec執行長竹村陽平（Yohei Takemura，音譯）表示，部分地方政府終於開始意識到，除了提供垃圾桶之外，別無選擇。也有越來越多人表示同意，如果城市能更乾淨，願意嘗試擺設垃圾桶。」
在1995年發生東京奧姆真理教毒氣恐攻之後，日本許多公共場所的垃圾桶消失，不過仍能在主要火車站等交通繁忙的地區找到垃圾桶。大阪是環境局城鎮官員木村麻衣子（Maiko Kimura，音譯）表示，該市已經完全移除垃圾桶，以解決垃圾過量，以及民眾因此抱怨的問題。
但新冠肺炎疫情趨緩，隨著外籍旅客入境人數在上個月正式超過疫情大流行前的水準，日本各大城市也越來越常看見垃圾。日本首相岸田文雄上月推出一系列針對過度旅遊的政策，其中就包括補助設置智慧垃圾桶，另外還有推銷比較不為人知的旅遊景點，以讓遊客分流。
由於日本隨處可以買到不同種類的街頭小吃，例如章魚燒或是鯛魚燒，這使得垃圾問題更加複雜。購買這些食品的遊客往往不了解日本在垃圾分類方面的嚴格規定，更不想隨身攜帶垃圾。竹村陽平也表示，「對於日本人來說，把垃圾放在包包裡，帶回家扔掉，這一直是很正常的事情。」
Forcetec從從美國麻薩諸塞州廢棄物管理公司Bigbelly進口智慧垃圾桶。竹村洋平表示，美國科羅拉多州早在20年前就開始引進智慧垃圾桶，紐約也在2015年開始測試使用，但日本最初不願意使用，直到2020年才說服東京表參道採用。
其他主要旅遊熱門景點也設有200多個智慧垃圾桶，其中包括京都嵐山，上頭還為各國遊客提供多語言說明，有時還會透過企業贊助來減輕市政當局的負擔。例如在廣島的智慧垃圾桶就刊載知名零食製造商卡樂比（Calbee Inc.）的logo以及該地區的海洋景觀。
報導提到，台北和首爾等亞洲城市也撤掉了街道上的垃圾桶，以保持街道整潔。不過韓國首爾最近宣布，由於手搖杯垃圾堆積在街頭，會在未來幾年增設數千個垃圾桶。
專門研究環境社會科學的東京工業大學副教授高橋文武（Fumitake Takahashi，音譯），也利用SmaGO的數據研究回收行為。他發現如果街頭垃圾沒處理好，只會鼓勵人們更加亂丟垃圾。
高橋文武表示，「垃圾分類簡直是一件麻煩事，但也許設計可以幫助我們克服這個麻煩，所以我們必須研究什麼是最好的設計，哪裡最適合放置這些垃圾桶」。
不過包括大阪在內的部分地方政府仍反對設置垃圾桶，道頓崛安裝的垃圾桶其實是由國土交通省補助，由商家維持管理。木村麻衣子表示，大阪是近期沒有增加智慧垃圾桶的計畫，「街上有垃圾桶只會讓城市更髒，因為民眾會把家裡的垃圾拿來丟，會造成垃圾過多，並產生臭味。我希望遊客將垃圾帶回家，或是還給購買食物的店家。」