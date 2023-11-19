大洗牌！藍不分區立委名單出爐　韓國瑜領軍、柯志恩謝龍介都入列

柯文哲答應藍白合在測試選民　王世堅：看表情就知道在搞怪

▲台北市議員王世堅。（記者鄭孟晃攝，2023.11.16）
▲台北市議員王世堅。（記者鄭孟晃攝，2023.11.16）

記者邱新博／台北報導

國民黨與民眾黨「藍白合」卡關，雙方因為民調誤差陷入僵局。民進黨大同士林立委參選人王世堅今（19）日表示，柯日前故意藍白合其實是要測水溫、測風向，從日前藍白合會議後大家表情，就知道柯文哲在搞怪。另對於國民黨將韓國瑜列入不分區立委第一名，是要利用韓國瑜人氣、龐大韓流，幫國民黨助威助陣，誘使民眾黨總統參選人柯文哲加入「藍白合」。

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王世堅上午出席民進黨總統參選人賴清德中山大同後援會成立，被問及藍白合，王世堅表示，白若真的合是天黑黑、天黑一邊，他認為以柯文哲的聰明才智不會這麼做。他分析，柯日前故意談定藍白合其實是要測水溫、測風向，柯想了解社會反應、年輕選民對於藍白合的看法，結果年輕選民與白色力量支持者第一天就跑了一半，柯馬上停止。

王世堅說，柯文哲假意藍白合，讓國民黨總統參選人侯友宜高興做了3天總統，「侯友宜這樣就夠了，因為侯德不配位，柯文哲已經讓你做3天總統，那就夠了」，王世堅更說，藍白合共識弔詭處是柯文哲、侯友宜各有20%支持度，竟然讓民調只有9%的前總統馬英九指點江山，「你們兩個自己加起來快50%，讓一個9%的、已經掃入台灣政治歷史的前總統，點指兵兵，這樣的合也是虛的」。

王世堅更說，當天密會完的表情朱、侯、馬國民黨每個人都像打了3劑葡萄糖，裡面有一位槁木死灰、如喪考妣的柯文哲。他表示，他當下就知道柯文哲又在搞怪，是假意合，為的是測試社會反應，尤其是白色力量支持者與年輕選民的反應，因此他也非常放心。

王世堅說，國民黨用立法院長位置當誘餌要誘柯文哲，還有監督性角色，但柯文哲民調高於侯友宜，把可能當選總統交換那幾個位置對柯而言是「一件西裝換三件內褲，而且這三件內褲還是紙尿褲，部長一紙公文就可換掉」，王世堅說，他第一眼就明白，這就是柯文哲聰明、狡猾的地方。

談到韓國瑜列不分區第一名，王世堅則表示，國民黨內還有很多人只是要利用韓國瑜，但不是真正尊重；現在國民黨談藍白合，就是要用立法院長位置，誘使柯文哲加入藍白合，所以他認為現在不評論，要等大勢底定，等本周總統、立委登記下去，大家交出來的名單才算數。

不過，王世堅說，韓國瑜若真的是國民黨立院不分區第一名，他樂觀其成，因對他個人而言，雖政治理念與韓國瑜180度相反，但也欣慰政治最後要走到這段路，如果他進立法院，剛好可以跟韓國瑜一較高下、一比長短，再來一個政治上的辯論。

王世堅說，所以他也會加緊呼籲支持者將票投給他，讓他能進入立法院， 在他政治最後階段進去立法院，跟韓國瑜把過去在台北市議會未了的一些政策辯論，做一個清楚了斷。

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