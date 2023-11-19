許文龍過世！不發訃聞、不辦公祭 12/2在奇美博物館辦「音樂會」
奇美集團創辦人許文龍、有「台灣壓克力之父」之稱，在18日上午11點17分過世，享耆壽95歲。出身貧困的許文龍靠著白手起家，打造出媲美「北台塑」的「南奇美」江山。過去他曾說，「將來如果我走了，不要為我造墓。辦一場音樂會就夠了。」奇美集團與家屬遵其遺願，決定不發訃聞、不辦公祭，並於12月2日在奇美博物館舉辦集團內部「追思音樂會」。
記者黃韻文／綜合報導
奇美集團今（19）日發出聲明，家屬與奇美集團遵從許文龍遺願，不發訃聞、不辦公祭，並懇辭各界輓聯、禮金、花籃。11月22日至11月26日在奇美實業鹽埕廠設置追思會場，12月2日於奇美博物館舉辦集團內部「追思音樂會」，但音樂會並未對外開放。配合相關規劃，奇美博物館於12月1日、2日休館。
許文龍1928年在台南出生，1960年創辦了奇美實業，成為「台灣壓克力之父」，打造出全球最大的ABS廠。許文龍有感南部醫療資源匱乏，成立奇美醫院，同時不忘兒時夢想，同樣在台南創建了奇美博物館。奇美集團指出，醫院與博物館，是許文龍留給台灣社會最真誠的禮物。
奇美集團表示，奇美集團創辦人許文龍一生最大的夢想已經完成，他老人家最常說的一句話就是感謝，感謝大家給予的一切。
追思地點與時間：
一、奇美博物館-追思牆
時間：11月20日起開館時間
地點：大門入口處
二、奇美實業鹽埕廠-追思會場
時間：11月22日至11月26日，上午9時至下午3時
地址：台南市南區金華路一段392號
三、奇美博物館-內部「追思音樂會」（不對外開放）
配合相關規劃，奇美博物館12月1日、12月2日休館。