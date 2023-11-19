GD毛髮鑑定沒吸毒！缺乏直接證據 法院駁回警方手機搜查令
南韓演藝圈染毒風暴卡關，儘管警方逮捕的聲色場所負責人宣稱供毒給演員李善均跟BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍 ），但兩人的毛髮初步驗毒結果都呈現陰性，因此無法定罪，GD的毛髮精密檢測結果今（19）日出爐，結果依舊是陰性，在缺乏強力證據支撐下，法院駁回警方欲扣留GD手機的要求，警方將等待指甲檢驗結果後再採取後續動作。
記者江芷稜／綜合報導
GD爆出吸毒風波後，多次澄清並未吸毒，並主動到警局接受調查，採集毛髮和指甲檢驗，他強調自己1年多沒有染、漂髮，但平日進行身體毛髮管理，有部分除毛現象，被警方懷疑是毀滅證據，他也願意拔取腿毛驗毒，全力配合警方調查，目前檢驗結果皆呈陰性。
GD日前出面接受《韓聯社》專訪，透露外界質疑他小動作過多，是因為以童星身分出道，跳了很長時間的舞蹈，身體比較柔軟，才會下意識做動作，至於說話不流暢，則是因為發言謹慎、用詞要小心的結果，並非吸毒的後遺症。他信誓旦旦保證沒吸毒，即使多次檢驗，結果也不會改變。
根據韓媒報導，供出他吸毒的夜店女室長，其實只是在GD上完廁所後，發現現場遺留的犯罪物品，並未親眼直擊他吸毒，GD表明不認識對方，在缺乏直接證據的佐證下，法院駁回警方欲扣留GD手機的需求，意味舉報人的陳述可信度不高，必須再度確定詳細供詞，與等待指甲檢驗結果才能進一步搜查，否則將會不了了之。
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