漢堡王「麻辣鍋」霸王椒麻堡開箱 官網「華堡套餐盒玩」送玩具
漢堡王也跟上嗜辣風潮，端出台魂「麻辣鍋」口味！《NOWnews今日新聞》記者開箱最新「霸王椒麻烤牛堡」，青花椒、花椒特製的椒麻醬，調和經典燒烤醬與番茄酸味，溫辣耐吃。現在官網還獨家推出限量「華堡套餐盒玩」，把招牌華堡、大薯、百事可樂，通通變成超可愛迷你玩具。韓式炸雞bb.q CHICKEN年末也推出全新口味「川麻椒香炸雞」。
記者蕭涵云/台北報導
漢堡王總算也有嗆辣口味！全新以「麻辣鍋」靈魂為漢堡入味，漢堡王獨家特製椒麻醬，選用青花椒、大紅袍、花椒混合爆香，打造出前段花椒香氣、中段熬煮九層塔提味，一打開包裝變聞到陣陣麻辣香氣，因為與經典燒烤醬調和、尾韻又襯以蕃茄的酸甜，吃起來的確是溫和的麻辣鍋小辣風味，相當溫辣的等級。
雖然剛開始吃的時候，覺得不算太辣，但因為漢堡王選以青花椒、花椒等特製椒麻醬提味，醬料給的也不手軟，吃著吃著還是會感受到香麻的辣感，層疊在嘴裡，而有點微微冒汗，算是讓平時只敢吃微辣、小辣程度的速食控新選擇。
漢堡王4款霸王椒麻堡，分別搭配火烤牛肉排、火烤雞腿排，可選單層或雙層，期間限定2個月開吃。「霸王椒麻烤牛堡」單點119元、套餐164元，「霸王椒麻雙層烤牛堡」單點169元、套餐214元，「霸王椒麻烤雞堡」單點109元、套餐154元，「霸王椒麻雙層脆雞堡」單點109元、套餐154元。
現在官網還獨家推出限量「華堡套餐盒玩」，把招牌華堡、大薯、百事可樂，通通變成超可愛迷你玩具。只要在官網預訂外帶消費滿299元，輸入代碼「BKTOYS」，即可加價99元，把整套「華堡套餐盒玩」帶回家。
另外，韓式炸雞bb.q CHICKEN年末也推出全新口味「川麻椒香炸雞」，嚴選使用鮮度保存、肉質Q彈的台灣氣冷雞，並將花椒整顆打碎融合中藥、再裹上韓國原汁原味，擁有香、麻、辣多層次口感的「川麻椒香醬汁」，搭配酥脆鮮嫩多汁的炸雞，台韓混血風味，迎合台灣人愛吃麻辣鍋的喜好；11～12月還首推新品「冰火乳酪燒」，當作當月壽星來店用餐贈送的餐點小禮，