LOL世界賽／T1冠軍戰聽牌！Zeus神表現預定MVP　WBG剩讓2追3機會

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📍藍方 WBG：厄薩斯、茂凱、杰西、珊娜、貪肯奇
📍紅方 T1：犽凝、李星、阿璃、克黎思妲、睿娜妲
首戰遊戲逼近4分鐘時，WBG 趁著 Faker 沒閃現清兵線的情況下，靠中野搭配硬抓，杰西拿下首殺，不過 T1 陣容前期較有優勢，仍拿較多小龍、預示者等物件，15分鐘人頭數 T1 2比4 落後，雙方經濟持平，但僅下路克黎思妲對位領先，18分鐘 T1 中路放預示者，WBG 吃龍時陣容分個兩地，T1 抓住機會一次拿下3顆人頭來推掉中塔，經濟領先來到3000元。
遊戲21分鐘，WBG 在中路試圖擊殺克黎思妲，不過 Gumayusi 拉扯到自家野區，等待隊友趕到後，T1 反身打出 Ace 並成功吃下巴龍，掌握遊戲節奏，25分鐘經濟領先已高達8000元，後續雙方裝備差距過大，T1 再拿下一條巴龍，搭配 Zeus 成神的犽凝瘋砍，成功先下一城，1:0暫時領先。
⚔️BO5第二戰（T1 2:0 WBG）
📍藍方 WBG：厄薩斯、茂凱、阿璃、克黎思妲、珊娜
📍紅方 T1：關、夜曲、賽勒斯、達瑞文、睿娜妲
本場遊戲 T1 特別針對 The Shy，8分鐘就策動兩波進攻擊殺厄薩斯， WBG 在拿下2條小龍和預示者後，經濟仍些微落後，直到18分鐘小龍團，T1 開啟團戰並打出1換4的優勢，也確立本場比賽大節奏，T1 後續步步進逼，穩穩營運，27分中拿下巴龍將經濟拉開至9000元，最後 T1 乘著八龍優勢踏上高地，Zues 的 關還拿下3殺，輸出爆量，T1 2:0率先聽牌。