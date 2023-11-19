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LOL世界賽／T1冠軍戰聽牌！Zeus神表現預定MVP　WBG剩讓2追3機會

▲S13《LOL英雄聯盟》世界大賽冠軍戰，將由 LPL 賽區第4種子 WBG 和 LCK 賽區第2種子 T1 碰頭。（圖／LOL Esports）
▲S13《LOL英雄聯盟》世界大賽冠軍戰，將由 LPL 賽區第4種子 WBG 和 LCK 賽區第2種子 T1 碰頭。（圖／LOL Esports）

記者張志浩／綜合報導

（更新時間18:28）S13《LOL英雄聯盟》世界賽終於來到最後階段，今（19）日由 Faker 領軍的韓國 LCK 第2種子 T1 與中國 LPL 第4種子 WBG 進行 BO5 冠軍戰，T1部分，Faker 將力拼個人世界賽第4座冠軍，WBG 的 The shy 和 Crisp 也要爭奪個人第2枚冠軍戒指。

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⚔️BO5首戰（T1 1:0 WBG）

📍藍方 WBG：厄薩斯、茂凱、杰西、珊娜、貪肯奇
📍紅方 T1：犽凝、李星、阿璃、克黎思妲、睿娜妲

首戰遊戲逼近4分鐘時，WBG 趁著 Faker 沒閃現清兵線的情況下，靠中野搭配硬抓，杰西拿下首殺，不過 T1 陣容前期較有優勢，仍拿較多小龍、預示者等物件，15分鐘人頭數 T1 2比4 落後，雙方經濟持平，但僅下路克黎思妲對位領先，18分鐘 T1 中路放預示者，WBG 吃龍時陣容分個兩地，T1 抓住機會一次拿下3顆人頭來推掉中塔，經濟領先來到3000元。

遊戲21分鐘，WBG 在中路試圖擊殺克黎思妲，不過 Gumayusi 拉扯到自家野區，等待隊友趕到後，T1 反身打出 Ace 並成功吃下巴龍，掌握遊戲節奏，25分鐘經濟領先已高達8000元，後續雙方裝備差距過大，T1 再拿下一條巴龍，搭配 Zeus 成神的犽凝瘋砍，成功先下一城，1:0暫時領先。

▲S13《LOL英雄聯盟》世界大賽冠軍賽 BO5 首戰，T1 耗費30分31秒擊敗 WBG，拿下第一分， Zeus 的犽凝砍下全場最高傷害。（圖／PCS YT）
▲S13《LOL英雄聯盟》世界大賽冠軍賽 BO5 首戰，T1 耗費30分31秒擊敗 WBG，拿下第一分， Zeus 的犽凝砍下全場最高傷害。（圖／PCS YT）
⚔️BO5第二戰（T1 2:0 WBG）

📍藍方 WBG：厄薩斯、茂凱、阿璃、克黎思妲、珊娜
📍紅方 T1：關、夜曲、賽勒斯、達瑞文、睿娜妲

本場遊戲 T1 特別針對 The Shy，8分鐘就策動兩波進攻擊殺厄薩斯， WBG 在拿下2條小龍和預示者後，經濟仍些微落後，直到18分鐘小龍團，T1 開啟團戰並打出1換4的優勢，也確立本場比賽大節奏，T1 後續步步進逼，穩穩營運，27分中拿下巴龍將經濟拉開至9000元，最後 T1 乘著八龍優勢踏上高地，Zues 的 關還拿下3殺，輸出爆量，T1 2:0率先聽牌。

▲S13《LOL英雄聯盟》世界大賽冠軍賽 BO5 第二戰，T1 再次擊敗 WBG，拿下聽牌優勢， Zeus 的關又打出全場最高傷害。（圖／PCS YT）
▲S13《LOL英雄聯盟》世界大賽冠軍賽 BO5 第二戰，T1 再次擊敗 WBG，拿下聽牌優勢， Zeus 的關又打出全場最高傷害。（圖／PCS YT）

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