美女主播張宇昔認「後悔結婚」片段被挖出！嘆3年生2胎不在計劃內
美女主播張宇日前與「TutorABC」副總裁劉彥谷，結束長達6年的婚姻，而且還舉辦離婚派對，向大眾宣布消息，掀起外界討論。近日，就有網友挖出張宇3年前上節目的片段，當時張宇坦言「後悔走入婚姻」，就連生孩子也並未在她的人生規劃內，最後還不忘提醒大家，「要記得避孕喔！人生很多意外呢！」
記者詹鎰睿／綜合報導
張宇2020年在談話性節目《單身行不行》中分享婚姻，她表示，預計在38歲那年凍卵，認為女生經濟獨立，等以後真正找到一位適合的對象再結婚就好，但她萬萬沒想到，自己會在30歲那年結婚，33歲就生完兩位孩子。
張宇大讚劉彥谷，一開始交往時就把所有信用卡交出來給她使用，這讓張宇相當感動，「我一次也沒刷，因為給我的心意已經收到，這就夠了！」經過相處後，認同劉彥谷是可以交心的人，「他是我這輩子唯一一個知道我所有密碼的人。」所有故事與經歷，張宇都會選擇讓對方知道，也在他身上感到極大的安全感。
雖然嫁給100%的好老公，張宇仍後悔走入婚姻，原來她很羨慕別人，在結婚前可以只顧好自己就好，而結婚後必須以大局為重，包含老公、婆家等等，甚麼都要列入考量，「對我來說，3年內生完2個小孩衝擊很大，我一直在適應，適應我是媽媽、老婆的角色。」
而當主持人邱沁宜詢問：「這麼快生第二個小孩，也不是妳本來計劃之內？」張宇竟笑著回答：「兩個都不是我的計劃！」隨後對著鏡頭喊話觀眾，「提醒大家要記得避孕喔！人生很多意外呢！」
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