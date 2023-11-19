莫彩曦宣布將飛回美國生產！親訴真實苦衷 「MIT寶寶」五官曝光
26歲的百萬YouTuber莫彩曦今年7月初宣布懷孕喜訊，表示肚子裡有了「台灣製造」（Mada In Taiwan）的男寶寶。不過近期莫彩曦卻宣布將要返回美國生產，真實苦衷曝光也讓大批粉絲獻上祝福。
記者潘毅／綜合報導
昨（18）日晚間莫彩曦頻道發出最新眼片，開心與Adam表示，已經知道了寶寶boba的預產期，大約是今年的聖誕節，但也因為這樣，夫妻兩都想要回到美國陪伴家人：：「因為Boba大約是在聖誕節出生，這個時候（聖誕節）陪家人對我們非常重要，其實我們很想要在台灣生產，所以可能看第二胎」。
但莫彩曦與Adam仍在台灣度過了產前蜜月，包含在這裡拍攝好孕婦寫真，還到婦產科照4D超音波，看見了兒子Boba的五官，讓莫彩曦相當開心，直呼可愛，這次來台灣她也申請了醫師證明，這是因為她懷胎已經超過了28週。
不少網友得知此消息後，也紛紛獻上祝福「很支持你們在美國生小孩，因為絕對不能錯過美國的感恩節和聖誕節～聖誕節在美國真的非常溫馨，而且非常有過節的感覺」、「不論boba是不是臺灣寶寶都沒關係，因為這是你們的小孩」、「迫不及待要看到BOBA穿著台灣的童裝了」。