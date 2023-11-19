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重申國民黨不止讓三次！侯友宜喊話柯文哲：用政治面對科學是無解

▲國民黨總統參選人侯友宜指出，政治面對科學是無解。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.13）
▲國民黨總統參選人侯友宜指出，政治面對科學是無解。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.13）

記者林怡昕／台北報導

藍白合卡關，國民黨總統參選人侯友宜今（19）日再度重申，藍白合國民黨已經讓了三次，國民黨為了成就大局，這一次不但把民調的政黨比例讓掉了，直言「不是侯友宜說的算，也不是柯文哲說的算，是學理上說的」。

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侯友宜今天下午出席「侯友宜嘉義縣競選總部成立大會」，會前受訪時，被問到賴清德不承認有六成民意要下架民進黨，並批評是對手利用民進黨30%以上支持度反面解讀？侯友宜表示，賴清德完全漠視人民的聲音，到每個地方，人民都希望政黨輪替，「賴清德你都沒聽到嗎？難怪你只有黨意，沒有民意，完全不在乎人民的聲音。」

侯友宜也強調，對於貪贓腐敗、治國無能，甚至引起兩岸緊張關係的政府，大家都希望可以換掉，換一個清廉有效率，又能夠帶來兩岸和平的政府。

關於藍白合國民黨已經讓了三次，侯友宜也回應，「國民黨不只讓了三次」，國民黨為了成就大局，這一次不但把民調的政黨比例讓掉了，在九份民調裡面，三份對侯友宜有利的，因民眾黨反對，國民黨也讓了，至於統計誤差範圍內，是柯文哲提出來的，在這個比例底下，大家很清楚，這就是一個科學，「不是侯友宜說的算，也不是柯文哲說的算，是學理上說的」，大家可以公開討論這九份民調，讓大家好好去看清楚，不是誰說的算，或是誰說的不算。

至於趨勢民調前總經理吳世昌認為，國民黨提出論述比較符合學理，並爆料前總統馬英九推薦的民調專家陳陸輝也比較支持這個論述？侯友宜回應，用政治面對科學是無解的，還是要回歸到科學的學理上，大家好好聚焦討論出一個結果，現在已經有九份民調，可以公開讓所有對統計學了解的專家們來做討論，這樣的討論可受公評。

侯友宜說，誤差範圍內也是柯文哲說的，國民黨已經讓了政黨比例，很清楚事實真相只有一個，讓這個事實真相還原，讓藍白合作用科學方式解決，這也是柯文哲一直說的相信科學，我也更相信科學，讓科學還原藍白合過程中最清楚的面貌。 
 

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