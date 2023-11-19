亞冠賽直擊／邱企彬、張家浩都出現在東京巨蛋！原來是超資深鐵粉
亞冠賽中華隊對上韓國隊比賽中，有兩位身穿中職球衣的球迷到場觀戰，兩人還站在電視機前品頭論足中華隊打者的表現，經過查問才知道，原來是資深球迷山下先生與青柳先生，兩人都很喜歡中華職棒的球隊，特地來支持中華隊，尤其山下從1995年就看時報鷹、廖敏雄等球員到現在，至少28年之久。
記者吳政紘/日本東京報導
山下先生表示：「我以前是和信鯨球迷，一路看到現在，我跟中信鯨的邱企彬是好友，所以他才送我這件實戰球衣。」
山下不但是日本的「中職通」，還曾多次在網路不發達的年代，親自前往中職聯盟八德路辦公室購買商品，詢問賽程等，十分有毅力。
此外，他也跟現任台鋼雄鷹領隊劉東洋是舊識，「劉東洋先生對我們這些日本球迷都很親切。」還保留兩人合照。
身穿興農牛張家浩球衣的青柳先生，全身都是興農牛球衣跟球帽，十分顯眼，由於興農牛已經轉賣給義大犀牛，他也相當不捨。
「我最愛張家浩，當時他表現很優異，我知道他現在在味全龍，而之所以會支持興農牛，主要是當時亞職大賽，他們來日本比賽，還有一些日本球員加入如：竹清剛志、高津臣吾、正田樹等，都很棒。」
雖然說中信鯨、興農牛這兩隊都已經離開中職，但依舊停留在這兩位球迷的記憶中，並從未離開。