林心如20年前動手術！遭醫警告潛藏危機「半年檢查1次」
林心如今（19）日擔任衛教大使，出席飛秒白內障記者會。林心如家有白內障病史，70歲曾祖母就曾動白內障手術，林心如本身20幾歲進行雷射手術治療近視，被醫生警告眼睛比較弱，要少用手機、定期半年檢查視力，注意早發性白內障。
記者羅凌筠／台北報導
林心如受演藝工作影響，拍電視劇、雜誌封面的燈光對眼睛傷害非常大，私下擔任製作人，1天看手機8小時起跳，不過她保持上床不使用手機的好習慣，「一進房間，我的手機立刻擺很遠，很小的螢幕我不喜歡，這樣看不出演員細部的表情，我不算純觀眾，會放進做功課的層面在看戲。」
林心如最常用手機的時刻是坐車及按摩，每次限制女兒3C產品用滿20分鐘就要休息，就被女兒反問：「妳剛剛在車上也在看手機。」林心如只好道歉，自嘲不夠以身作則。林心如眼睛容易乾澀，在螢幕上有扮演「盲女」的經驗，與霍建華的結緣作《地下鐵》就是挑戰失明人物。
林心如一家三口的生日不是12月就是1月，她說：「現在對自己生日不像單身時一樣熱衷，因為我們家的生日都在年底，過完他們父女兩個的生日，我像是也過完了生日一樣，好累。」
霍建華生日時確定在工作，不曉得會不會像往年準備驚喜，這樣夫妻倆還有情趣嗎？她說：「當然還有啊，這個跟過生日沒有影響。」林心如在《此時此刻》與林熙蕾搭檔，她也希望下次還有機會合作，「如果蕾蕾願意，我們很希望，因為小孩大了，她的時間好控制。」