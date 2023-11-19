名家論壇》韋安／「耍賴、耍詐」？柯文哲民調贏都是假象？

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柯營18日提出的內參民調，為《求真民調》所做。而且，民眾黨委託求真民調公司總經理關智宇，為代表白營的民調專家，參與3方藍白合民調解讀和計分。
關智宇要求剔除「侯柯配」贏「柯侯配」，《ETtoday民調》的結果，當做藍白合侯柯比較民調。
但求真民調公司執行2022年九合一大選的結果，與實際投票結果誤差值遠高於ET民調。且該公司成立僅1年，官網目前維修關閉中，讓人會有所聯想。
此外，《求真民調》去年九合一選舉所預測：
蔣萬安支持度，與實際選舉結果誤差高達12.49%；
陳時中的支持度，與實際選舉結果誤差也高達10.13%；
而《ETtoday民調》去年九合一預測：
蔣萬安支持度，與實際選舉結果誤差僅為2.09%（在抽樣誤差範圍內3%內）；
陳時中的支持度，與實際結果誤差僅為3.13%（在抽樣誤差範圍內3%左右）。
民眾黨為藍白合定局，提供《求真民調》為白營內參民調：
柯侯配44%：賴蕭配32%；
侯柯配39.7%：賴蕭配33%；
所以「柯侯配」贏，計一點。
《ETtoday民調》11月14日公佈2024總統大選民調：
侯柯配41.6：賴蕭配37.1
柯侯配39.6：賴蕭配36.2
「侯柯配」贏，但白營拒絕採納此一結果。
藍營沒有要求排除，以往記錄誤差超過10%的《求真民調》，可以當做民眾黨內參民調，認可「柯侯配」因而算贏，並計1點。
而《ETtoday民調》以往的記錄，都與民調抽樣誤差範圍3%相當，有高度的準確性和可參考價值，11月14日公佈的民調，卻被白營要求排除不算，不能計1點。
這樣看來，到底誰在「耍賴、耍詐」？藍白誰在讓誰？
不僅如此，所有過往「低誤差、高準確性」，有口碑民調機構民調，如美麗島電子報民調、《ETtoday民調》、東森新聞民調等，白營都以各種理由打槍、排除，不能當作藍白合正副配參考。
民眾黨卻把與白營有密切關聯的《求真民調》，或和柯國政顧問有關的機構，如《台灣競爭力論壇》的民調，當作藍白合正副配參考。《台灣競爭力論壇》總顧問彭錦鵬，為柯文哲國政顧問團成員，17日親自開記者會，公佈對柯侯配有利的民調。
柯文哲的「公開透明、公平公正」，用以上種種人和事來檢驗，根本是不攻自破的假象。所以民進黨才假裝「柯是最強對手」，最好能讓他「渾身帶病上場」。然後在選戰中完爆柯，也讓國民黨陪著「同歸於盡」。
有著過人智商，和從來「不吃虧」超強DNA的柯文哲，現在卻天天營造自己「民調都贏」，藍白合他「很吃虧」；但無奈和不得不「大幅讓分」；侯友宜靠他「讓」，才能選總統。諸如此類的輿論和風向，簡直是「裡子也要，面子也要」，「吃人不吐骨頭」，還嫌棄味道不好。
一位被民進黨派遣，2014協助幫柯打台北市長選戰8個月的政治幕僚，私下一直提醒，「與柯合作，選後無論輸贏，他都會翻臉」。現在藍白合還未成局，柯就「翻臉翻了一半」。
國民黨要繼續藍白合，限於現實政治考量無可厚非。但也要「繫好安全帶」，以免跟著柯一起「翻車」，小心警惕各種不測風雲。
柯文哲說：「理性、務實、科學是我對政治的態度」。可又一天到晚會，失言、痛哭、暴走，與「理想、務實」差之千里。在「比民調」上只有投機和話術，也毫無「科學」精神。
他以自我矛盾、反復無常、極端言辭，營造出奪人耳目的戲劇張力，創造議題和聲量，贏得超強「戰力和火力」的名聲。不過也可能因此，隨時會失控、出包，徹底打敗自己。與柯合作，一定要「保持安全距離」，才是上策。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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