陶晶瑩哀悼貴人蕭言中！曬出33年前Q版漫畫 「盼他在天堂開心」
台灣知名漫畫家蕭言中對抗大腸癌4年，依舊不敵病魔病逝，享年58歲，各界紛紛哀悼，包括好友吳淡如、陳昇等人都很不捨，知名主持人陶晶瑩今（19）日發文回顧33年前發行的首張專輯《天空不要為我掉眼淚》，邀請蕭言中創作的漫畫Q版陶子，畫風相當可愛，她稱呼蕭言中是生命中的貴人，「希望您不再受病痛折磨、在天堂開開心心」。
記者江芷稜／綜合報導
蕭言中以Q版漫畫描述陶晶瑩的成長史，筆下的她戴著眼睛、一頭捲髮，且擅長樂器多才多藝，形容她就像三毛翻譯的漫畫《娃娃看天下》主角瑪法達一樣，勇敢、率真、聰明、富同情心，陶晶瑩謙虛地說：「我不知道我後來的表現有沒有符合老師的觀察和期許，或許老師高估了我、或許老師在鼓勵我」。
她眼裡的漫畫家蕭言中，則是一個酷酷沒什麼表情的人，但是作品都好幽默、好可愛、好生動，「謝謝老師曾經為我的專輯畫龍點睛，也謝謝老師一眼就看出我生命裡充滿不可思議（偶爾荒謬）的漫畫元素」，祝福他現在能遠離病痛，在天堂開開心心。
陶晶瑩的貼文掀起一波回憶殺，尤其是蕭言中筆下戴著圓圓大眼鏡的女孩，跟陶晶瑩如出一轍，相當逼真，更驚喜的是這漫畫裡也描繪了當時在世的張雨生，讓網友非常感傷，紛紛留言哀悼，「祝福蕭老師在天堂平安健康快樂」、「真是很棒、很幽默的老師」、「蕭老師一路好走」、「祝福，已無病痛了」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁