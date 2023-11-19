破局？柯文哲要用「民眾黨總統參選人身份」拚到底 國民黨回應了
藍白合再度破局？民眾黨今（19）日舉行誓師大會，民眾黨總統參選人柯文哲說，台灣要繼續往前進，不能再走回頭路，為了終結人民的痛苦，他會釋出最大的善意，團結一切可團結的力量，更直接表態「繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底」。對此，國民黨稍早回應，藍白合到現在只剩臨門一腳，會持續和民眾黨進行最後階段協商。
記者林怡昕／台北報導
民眾黨、國民黨昨天因雙方對民調誤差有歧見，藍白合驚傳破局，雖然柯文哲昨天聲稱，藍白合沒破局，再給自己一點時間，怎料柯文哲稍早卻公開表態，「繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底」。
對此，國民黨回應，藍白合到現在只剩臨門一腳，國民黨一定會展現最大的誠心，耐心，與同理心，敞開大門，持續和民眾黨進行最後階段協商，回應覺大多數台灣民眾的心聲，完成政黨輪替。
國民黨政策基金會副執行長凌濤指出，他要先呼籲民眾黨主戰派，更點名以黃珊珊為主的主戰派，要毀約就講出來，不要扭曲統計學，會造成選民以及年輕世代，對民眾黨誠信打上問號，只相信民眾黨創造出來的「科學」。
凌濤再指，柯文哲稍早聲稱「拼戰到底」，那黃珊珊要怎麼解釋拼戰到底？凌濤希望黃珊珊召集專家，針對「拼戰到底」四個字國語定義，不要再扭曲或各種不同解讀這四個字，也不要阻礙柯文哲希望達成藍白合的目標。