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唐玲罹癌4年獲頒「抗癌鬥士」！省200萬藥物治療　醫師讚嘆：奇蹟

▲唐玲罹癌4年獲頒「抗癌鬥士」，原本有意花費200萬元以新藥物治療，所幸身體、氣色越來越好，就連醫師都覺得是奇蹟。（圖／唐玲FB）
▲唐玲罹癌4年獲頒「抗癌鬥士」，原本有意花費200萬元以新藥物治療，所幸身體、氣色越來越好，就連醫師都覺得是奇蹟。（圖／唐玲FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

48歲女星唐玲今（19）日出席「第17屆十大抗癌鬥士」頒獎典禮，獲頒抗癌鬥士的她，也向大家分享罹癌4年以來的心路歷程，還透露原有意採用新的治療藥物，但考量到一次療程高達200萬元，再加上有強力的副作用，果斷暫緩計劃，所幸身體狀況恢復良好，就連醫師都忍不住誇她「奇蹟！」

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由於唐玲17日發文表示，因進入流感高峰期的關係，她打了流感疫苗之後卻發生皮膚過敏的症狀，身上出現很多紅疹，搔癢後變成豆花臉、紅豆冰腿，非常討厭這個狀況，只好拚命抓癢，一度感嘆，「每次身體出狀況，都會覺得人生好坎坷。」

▲唐玲日前透露身體出現過敏症狀，一度癢到直呼，「人生好坎坷！」（圖／唐玲FB）
▲唐玲日前透露身體出現過敏症狀，一度癢到直呼，「人生好坎坷！」（圖／唐玲FB）
所幸，唐玲今天以一襲亮麗黑色禮服現身，氣色、近況看來相當良好。談到過敏症狀，唐玲至今仍不清楚是天氣太冷，還是因為打疫苗所產生的副作用影響，目前僅能多喝水、多休息，吃一些抗過敏藥物來改善。

雖然身上還有紅疹，但唐玲依舊充滿正能量，為了這次典禮，她特別在臉部、手部部位遮瑕處理，希望能美美的出席。唐玲說，她除了定期回診追蹤以外，下周還要去醫院做電腦斷層檢查，進行胃癌第四期的治療，原本有意使用新藥物，但考量到必須花費200萬元，且沒有健保給付，還得承受強大副作用，她決定暫緩計劃，如今身體逐漸好轉，醫師看到她也忍不住直呼：「奇蹟！」

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▲唐玲（右二）獲頒抗癌鬥士，身體氣色都顯得非常良好。（圖／董氏基金會臉書）
▲唐玲（右二）獲頒抗癌鬥士，身體氣色都顯得非常良好。（圖／董氏基金會臉書）

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