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威力彩猛飆9.5億！財神找上「4星座、4生肖」　加持財運秘訣快看

▲威力彩近期已經連14期槓龜，加上台彩公司啟動感恩加碼2億元，今（20）日頭獎累金額預估上看9.5億元。（示意圖／記者顏真真攝）
▲威力彩近期已經連14期槓龜，加上台彩公司啟動感恩加碼2億元，今（20）日頭獎累金額預估上看9.5億元。（示意圖／記者顏真真攝）

記者潘毅／綜合報導

威力彩近期已經連14期槓龜，加上台彩公司啟動感恩加碼2億元，今（20）日頭獎累金額預估上看9.5億元。高額彩金也吸引大批民眾想試手氣。對此，命理專家小孟老師也點名「4星座、4生肖」財運超旺，同時公布財神降臨最佳下注時段以及招財撇步，能獲得財神眷顧。

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📍11月20日威力彩飆9.5億　財神寵愛「4星座、4生肖」

第4名：天蠍座
穀神星入天蠍座本命宮，加上海王星入偏財宮，顯示天蠍座在20日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，建議當天穿米色衣服，或下注前吃碗飯再喝杯水，再去下注說不定會中大獎。

第3名：魔羯座
木星與天王星二星齊聚落在魔羯座的偏財宮，顯示摩羯座財寶庫20日能得到照亮，木星代表木頭，天王星代表變動，因此財富能有所變動。小孟老師建議，下注前用溫水洗臉再到樹比較大顆的投注站去下注，就能提升財氣，洗完臉後走到投注站下注前也建議您曬一下陽光，就能產生效果，讓財氣瞬間衝到爆棚。

第2名：處女座
太陽火星進入處女座的九宮遷移宮，遷移代表外地運勢很強，20日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，說不定會有意外之財降臨。

第1名：巨蟹座
太陽火星進入偏財宮，顯示巨蟹座20日偏財元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能籠罩全身。小孟老師建議，下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯溫水代表太陽與火星能亮匯聚，將能增加你中獎機率，讓你發發發。

▲今（12）日晚間威力彩第112000082期開獎，頭獎金額上看2.8億元，不過根據台彩公司所公布的資料顯示，本期頭獎、貳獎皆未有得主出現。（圖／記者徐銘穗攝）
▲命理專家小孟老師也點名「4星座、4生肖」財運超旺，同時公布財神降臨最佳下注時段以及招財撇步。（圖／記者徐銘穗攝）
小孟老師也提醒，以生肖方面來說，「豬、猴、鼠、兔」這4生肖財運旺。財位則是正南方。最佳下注時間是：上午11時至下午1時、下午1時至下午3時

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權】      

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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