美國出現「殭屍鹿」病毒！專家憂恐傳染人類 黃石公園向遊客示警
一種讓會讓鹿變成「殭屍」的病毒正在美洲肆虐，包含美國多州、加拿大在內的地區都傳出這種感染俗稱為「狂鹿症」（CWD）病毒的鹿隻，超過30州的鹿隻在感染後出現體重急劇下降、精神恍惚等症狀，專家也坦言目前仍無法排除「鹿傳人」的隱憂，並稱若病毒徹底失控，可能會像「狂牛症」使鹿隻出現強烈攻擊性。
國際中心楊智傑／綜合報導
電影《屍速列車》開頭的「僵屍鹿」在現實生活出現類似巧合，近期在美國黃石國家公園，有一隻「殭屍鹿」在黃石湖（Yellowstone Lake）附近死亡，而美國黃石國家公園官員得知後立刻警告遊客，並暫且規劃路線避開野生動物出沒地區，這與這種疾病可以傳播給鹿以外的動物也有關。
根據《紐約郵報》、《CBS》等美媒報導，狂鹿症全名「鹿慢性消耗病（Chronic wasting disease）」，生物腦部的普利昂蛋白會出現異常堆積，導致神經遭到破壞，會出現跌倒、無精打采和神經系統症狀，染上病毒後還會出現食慾低下、唾液異常分泌、耳朵下垂、頭部顫抖或是頻繁磨牙的情況，目前還未有針對此病毒開發的疫苗或是治療方法。
除了懷俄明州的黃石外，包含挪威、瑞典、芬蘭，甚至是韓國都已經有相關疾病現蹤的紀錄。
美國CDC指出，包含一般麋鹿、馴鹿和駝鹿都可能受到這種疾病的影響，專家也警告這種疾病仍可能會變種傳染給人類，且早在新冠疫情前當局就有了相關病症發現，尤其發病到致死中間並沒有隔太久，在感染範圍擴大之際，「狂鹿症」的散播引發相關人員的重視並介入調查。