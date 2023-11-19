悲憫替基層喊話！李德維：若藍白不合 韓國瑜當副手「責無旁貸」
國民黨今（19）日上午召開中常會，通過不分區立委提名名單，由前高雄市長韓國瑜排頭領軍，不過，近日藍白合再度陷入僵局。對此，國民黨立委李德維喊話，假如藍白最終不合，那就是韓國瑜從不分區立委抽掉，由韓國瑜當副手，直呼「這是基層黨員的悲憫」，更爆料中全會上，基層都相當不滿沒有被重視，在會議上「狂幹（表達不滿）」。
記者林怡昕／台北報導
國民黨今天公布不分區立委名單，下午交由中全會投票，最終全數通過，本屆國民黨不分區立委名單前18名依序為韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超，值得注意的是，現任不分區立委無任何一人留任。
對於不分區立委如何評價，身為現任不分區立委李德維受訪時爆料，剛剛在中全會上，台下中央委員「狂幹（表達不滿）」，因為黨基層意見沒有被重視，他認為，大家都為黨好，才會積極反應基層聲音，
李德維說，國民黨在藍白合受到羞辱也不少，「有需要卑躬屈膝成這樣嗎？真的希望禮拜三真的是最後了」，他說，自己當中常委這麼久，國民黨有贏也有輸的時候，更喊話朱立倫「委屈求全，換到的真的有限」，這是國民黨歷史上沒有出現過的事情。
李德維更表態，假如藍白不合，那就是韓國瑜從不分區立委抽掉，由韓國瑜當副手，直呼「這是基層黨員的悲憫也是祈求」，自己當然希望藍白合，現在已經11月19日，20日就要登記，週三（22日）基層都希望是最後，國民黨會努力爭取藍白合，當然希望黨中央考慮基層想法心聲。