2年花490萬！日女為牛郎下海　一晚20站壁妹駐大阪「流鶯街」等客

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記者表示，這個地方就在道頓堀的觀光場所附近，當天他看到約莫有15名年輕女性，一邊滑著手機一邊等待客人上門，有時候甚至還能看到20人左右在此處站壁。
記者採訪了一名出身和歌山縣的21歲女性，她不諱言表示自己是在這邊賺錢，「具體而言就是做流鶯，只要沒錢的時候就會來，例如要給牛郎錢的時候。」
該名女性透露自己在18歲時，透過社群平台認識了牛郎後，就開始流連牛郎俱樂部，3年來就已經在牛郎身上花費超過1000萬日圓（約台幣204萬元）。她強調，牛郎會照顧她的身心狀況，並帶給她自我肯定感，「無法想像若是沒有這個人，我會變成什麼樣子。」
另一名來自岐阜縣的21歲女子也是相同理由開始當流鶯，她因為雙親離婚，而母親再婚的對象還會對她施加性暴力，在離家出走後，牛郎成為她的心靈支柱。該名女子在18歲的時候走上了賣春之路，賺的錢全部都花在牛郎身上，2年多下來約莫花了2400萬日圓（約台幣490萬元）。
一名現役牛郎表示，很多沉迷牛郎店的女子都有欠款，有些牛郎會讓女生喝醉，在沒有意識的狀態下擅自點高額的香檳，並讓對方賒帳。若女方表示無法分擔，就會叫她們下海賺錢。
近日大阪府警前往取締，一連逮捕了4名20多歲流鶯，但是據日本1957年頒布的《賣春防治法》，只有流鶯會遭到逮捕，而嫖客往往不會因此受到刑罰。而大多數來買春的男性都知道此事，因此也毫不擔心，更有嫖客直呼，「如果會因此被逮捕的話才不會來買春，因為這樣自己就會有前科，影響社會信用。」這也導致儘管警方加強取締、掃蕩流鶯，仍無法徹底解決相關社會問題的原因之一。