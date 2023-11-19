SpaceX星艦試射再度失敗！順利升空但助推器爆炸　失聯後無奈自爆

2年花490萬！日女為牛郎下海　一晚20站壁妹駐大阪「流鶯街」等客

▲台灣房價高漲，課徵「空屋稅」能降低房價嗎？專家指，日本實施空屋稅5年後，房價漲了10%，空屋數量還持續上升，料今年將突破一千萬棟。圖為大阪街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣房價高漲，課徵「空屋稅」能降低房價嗎？專家指，日本實施空屋稅5年後，房價漲了10%，空屋數量還持續上升，料今年將突破一千萬棟。圖為大阪街頭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本大阪道頓堀是不少台灣人前往日本時的必去景點之一，不過當夜晚降臨時，該地區就會搖身變成只有當地人知道的「流鶯街」。日媒記者發現，現場有約莫20名性工作者一邊滑手機一邊站壁等待客人。雖然流鶯攬客的原因大不相同，但報導指出，不少人是因為沉迷牛郎與地下男偶像，為了賺取娛樂費，才選擇下海。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《每日放送》報導，大阪主要商業區之一道頓堀，沿運河兩岸設有商店街及不少餐飲店，是大阪著名鬧區，不過過了晚上10點之後，就能看見許多女性在該處「站壁攬客」。記者實際到訪這條著名的「流鶯街」，隨即看見有男性向坐在街邊的女性搭話，並坐在女生旁邊開始交談，隨後看到兩人一同起身，往某個地方移動，過了一陣子，兩人返回原地，該名男生便將現金交給女子。

記者表示，這個地方就在道頓堀的觀光場所附近，當天他看到約莫有15名年輕女性，一邊滑著手機一邊等待客人上門，有時候甚至還能看到20人左右在此處站壁。

記者採訪了一名出身和歌山縣的21歲女性，她不諱言表示自己是在這邊賺錢，「具體而言就是做流鶯，只要沒錢的時候就會來，例如要給牛郎錢的時候。」

該名女性透露自己在18歲時，透過社群平台認識了牛郎後，就開始流連牛郎俱樂部，3年來就已經在牛郎身上花費超過1000萬日圓（約台幣204萬元）。她強調，牛郎會照顧她的身心狀況，並帶給她自我肯定感，「無法想像若是沒有這個人，我會變成什麼樣子。」

另一名來自岐阜縣的21歲女子也是相同理由開始當流鶯，她因為雙親離婚，而母親再婚的對象還會對她施加性暴力，在離家出走後，牛郎成為她的心靈支柱。該名女子在18歲的時候走上了賣春之路，賺的錢全部都花在牛郎身上，2年多下來約莫花了2400萬日圓（約台幣490萬元）。

一名現役牛郎表示，很多沉迷牛郎店的女子都有欠款，有些牛郎會讓女生喝醉，在沒有意識的狀態下擅自點高額的香檳，並讓對方賒帳。若女方表示無法分擔，就會叫她們下海賺錢。

近日大阪府警前往取締，一連逮捕了4名20多歲流鶯，但是據日本1957年頒布的《賣春防治法》，只有流鶯會遭到逮捕，而嫖客往往不會因此受到刑罰。而大多數來買春的男性都知道此事，因此也毫不擔心，更有嫖客直呼，「如果會因此被逮捕的話才不會來買春，因為這樣自己就會有前科，影響社會信用。」這也導致儘管警方加強取締、掃蕩流鶯，仍無法徹底解決相關社會問題的原因之一。


9月35人遭逮！東京「流鶯街」太夯　站壁妹出招「找外賓」防取締

遊客太多垃圾激增！日本廣設「智慧垃圾桶」　解決街道髒亂問題

日本飯糰專賣店激增！口味繁多又好吃　民眾：排40分鐘也願意

濫用免稅資格慘了！中國留學生赴日砸2.5億買奢侈品　遭追稅500萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞