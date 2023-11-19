巷仔內／柯文哲造勢喊選到底支持者嗨翻　侯柯配柯粉恐不買帳

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自活動開始，支持者對於柯文哲是否戰到底的態度非常明確，除了在活動開始前，主持人介紹各黨部主委時，就有地方黨部自發性製作，「阿北選到底、我們都挺你的標語」更讓滿場柯粉們歡呼鼓掌，活動進行中，區域立委候選人上台致詞時，也有多位提到「選到底」的關鍵字，且只要提到支持者都會歡呼。
在中間的表演環節上，歌曲更是採用「永遠不回頭」、「堅持」等柯文哲的招牌曲目，種種都顯示柯文哲支持者們支持戰到底的決心。到了柯文哲的致詞環節，當柯文哲提到「要不要藍白合？」時，更有數位民眾喊「不要理他！」，直到最後柯文哲說出「以民眾黨總統參選人的身分選到底」，全場更是熱烈歡呼，久久無法停止。
藍白合演變至今天，代表著雙方的基層存在著誰都不服氣誰的氛圍，在最終民調公布時，民眾黨的支持者更是無法對國民黨堅持「5:1」的解釋與說法買單，對於民調差距的說法也認為「欺人太甚」全都奮力支持戰到底。
而就算最後成為「侯柯配」，侯友宜要如何說服柯文哲背後這群支持戰到底的支持者？反過來也可以說，正是國民黨的方法讓白營支持者不買單，也造成柯文哲就算想合也難合的狀況，就像是頭洗下去了，被支持者繼續按下去洗到底一樣。
而當然，雙方也都不會輕易地將不合、破局的言語單方面的宣告，畢竟，誰都不想成為「藍白不合」的歷史罪人，這齣大戲要演到結束，至少要到國民黨主席朱立倫喊得下禮拜三、甚至是禮拜五最終登記的當天。
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