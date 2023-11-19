大洗牌！藍不分區立委名單出爐　韓國瑜領軍、柯志恩謝龍介都入列

巷仔內／柯文哲造勢喊選到底支持者嗨翻　侯柯配柯粉恐不買帳

▲柯文哲致詞喊以民眾黨參選人的身分選到底。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.19）
▲柯文哲致詞喊以民眾黨參選人的身分選到底。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.19）

記者邱新博／台北報導

在藍白合因為民調詮釋問題又陷入僵持之際，柯文哲今（19）日在板橋進行造勢仍照常活動。現場聚集約4500名的柯文哲支持者，活動本訂於3時20分結束，但因為現場反應熱烈，硬生生超過1個小時；活動也在最後柯文哲致詞喊出「以民眾黨總統參選人的身分選到底」，到全場高潮。這除了顯示「藍白合」往破局的路上又更靠進一步之外，就算最後國民黨強逼侯柯配成功，如何說服柯文哲的支持者，也成為是否勝選的最大課題。

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台灣民眾黨19日在板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」造勢活動，活動於下午2時正式開始，提早在12時30分開放觀眾入場，但人潮非常踴躍，甚至造成周圍塞車，民眾黨在活動開始後表示，現場人數約近4500人。

自活動開始，支持者對於柯文哲是否戰到底的態度非常明確，除了在活動開始前，主持人介紹各黨部主委時，就有地方黨部自發性製作，「阿北選到底、我們都挺你的標語」更讓滿場柯粉們歡呼鼓掌，活動進行中，區域立委候選人上台致詞時，也有多位提到「選到底」的關鍵字，且只要提到支持者都會歡呼。


在中間的表演環節上，歌曲更是採用「永遠不回頭」、「堅持」等柯文哲的招牌曲目，種種都顯示柯文哲支持者們支持戰到底的決心。到了柯文哲的致詞環節，當柯文哲提到「要不要藍白合？」時，更有數位民眾喊「不要理他！」，直到最後柯文哲說出「以民眾黨總統參選人的身分選到底」，全場更是熱烈歡呼，久久無法停止。

藍白合演變至今天，代表著雙方的基層存在著誰都不服氣誰的氛圍，在最終民調公布時，民眾黨的支持者更是無法對國民黨堅持「5:1」的解釋與說法買單，對於民調差距的說法也認為「欺人太甚」全都奮力支持戰到底。

而就算最後成為「侯柯配」，侯友宜要如何說服柯文哲背後這群支持戰到底的支持者？反過來也可以說，正是國民黨的方法讓白營支持者不買單，也造成柯文哲就算想合也難合的狀況，就像是頭洗下去了，被支持者繼續按下去洗到底一樣。

而當然，雙方也都不會輕易地將不合、破局的言語單方面的宣告，畢竟，誰都不想成為「藍白不合」的歷史罪人，這齣大戲要演到結束，至少要到國民黨主席朱立倫喊得下禮拜三、甚至是禮拜五最終登記的當天。

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