法國正妹來台灣留學！目睹「教室1現象」訝異：在家鄉會被趕出去
為了增加國際視野，許多人都會選擇出國留學，來多看看不同國家的習俗與風貌。近期就有一位來自法國的正妹前來台灣讀書，更以媒體人視角快速觀察出台灣、法國兩地間的差異性，其中大學「教室內1現象」讓她看了有些訝異，「因為這出現在法國，可是會被教授趕出教室的」。
記者潘毅／綜合報導
YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問了來台留學的法國正妹Emilie，她在法國是攻讀媒體相關科系，主修新聞學，也在荷蘭作過訪問。而最近她飛來台灣留學，這三個月之間她就感覺到台灣的食物十分好吃，不僅價格便宜又選擇眾多，反觀在法國她都會選擇自己下廚。
Emilie也覺得，台北捷運的票價便宜、整潔度驚人，旅客也都自發性排隊上車，這樣的現象讓她相當震撼，因為在法國，地鐵不僅能夠飲食，甚至還能喝酒，還時常瀰漫著一股尿騷味。
Emilie也對比兩地人的性格，法國人自我意識較強，學校中發生學生與老師的衝突是家常便飯，且法國女性在街頭會被性騷擾，相對在台灣比較不會有這樣的狀況發生，且台灣民眾也較友善且熱於助人，但有些保守。Emilie也發現，在台灣的女生可以穿著輕鬆地出門，但在法國，可能連去轉角的商店，她們都會打扮一下。
不過在台灣課堂上，卻有讓Emilie相當訝異的現象，就是台灣的大學生，都習慣在課堂上飲食，而且教授也不會阻止這件事情。Emilie解釋，因為這樣的事情如果發生在自己家鄉法國的課堂內，該名學生是會被教授直接趕出教室的。