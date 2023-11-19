T1／蔣淯安關鍵時刻3分打！雲豹102:99險勝戰神取得本季首勝
台啤永豐雲豹籃球隊今(19日) 在桃園巨蛋主場迎戰臺北戰神，在決勝節靠著「小安」蔣淯安關鍵時刻演出3分打，並且繳出23分、4抄截成績，助隊以102:99擊敗戰神，拿下新賽季首勝，小安說：「很高興能夠取得這場勝利，不論面對哪支隊伍，我們都要不斷進步，我在場上的唯一目標就是幫助球隊贏球。」
記者黃建霖/綜合報導
面對新軍臺北戰神，雲豹前3節打完還以80比71領先，不過戰神第4節改變戰術以緊迫防守與快攻方式，一度將比數追平並超前，而在最關鍵的最後2分鐘，李啟偉先命中關鍵3分球助雲豹扳平，蔣淯安再靠著上籃並製造對手犯規完成3分打，在驚濤駭浪中贏得比賽，小安賽後也開心與啦啦隊「浪LIVE電豹女」站上舞台一起跳舞慶祝迎接主場首勝。
雲豹總教練歐森(Michael Olson)說：「今天贏下漂亮的比賽，還在互相學習與磨合，當我剛接觸這支球隊，就很期待能夠執教蔣淯安、高錦偉這兩位優秀的球員，在這場比賽我看到他們比以往更好的表現，雖然昨天輸球，但今天有把握住機會拿下勝利，我們也會再持續進步。」
此戰雲豹洋將克羅馬（Lasan Kromah）攻下全隊最高29分並有6抄截，威廉斯(Devin Williams)拿下10分14籃板的雙十表現，高錦偉則繳出11分、7籃板、6助攻和4抄截的全面數據。