PLG／林書豪加入後不敗！國王123:113擊敗領航猿　取得開季3連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
次節領航猿又是兩記打板三分，將分數些微拉開，一度領先到10分，林書豪個人也領到第3次犯規，戰局對於國王不太有利。反而是在第二陣容上來之後，洪志善和蘇士軒連續兩記外線，讓球隊回到比賽，牧倫斯該節攻下11分，國王半場打完以59:62落後。
易籃再戰後，國王加快節奏，一波8:0攻勢反超比分，不過這時李家慷站出來打出攻守俱佳的表現，為領航猿重新掌握領先。不過又是在第二陣容上兩隊出線差距，領航猿命中率一下滑，就被國王掌握反擊機會，李愷諺和蘇士軒連續三分命中，讓主場軍91:87進入到決勝節。
末節，雙方展開激戰，分數拉鋸十分激烈，曼尼高成為改變戰局的人物，他先是命中三分球，然後抄截後完成快攻，讓國王在最後2分31秒取得6分領先。領航猿雖然試圖反撲，但比賽末段的壓力給到年輕球員身上，李家慷兩罰不進，然後李愷諺命中幾乎底定勝負的三分球，幫助國王拿下第3勝。
牧倫斯上一季打出年度最佳洋將的表現，但本季前兩戰發揮一般，所幸他調整很快，今天繳出31分11籃板5抄截，攻守俱佳的表現。李愷諺末節兩顆三分球十分致命，全場則斬獲20分。領航猿方面，塔克26分，密克斯25分，李家慷斬獲14分4助攻。