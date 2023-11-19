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PLG／林書豪加入後不敗！國王123:113擊敗領航猿　取得開季3連勝

▲林書豪加入新北國王之後，開季至今還沒輸過，取得3連勝。（圖／國王球團提供）
▲林書豪加入新北國王之後，開季至今還沒輸過，取得3連勝。（圖／國王球團提供）

記者黃建霖/新北報導

P.League+今（19）日進行本周最後一場賽事，由新北國王出戰桃園璞園領航猿，雙方激戰4節難分難捨，最後國王靠著牧倫斯31分、李愷諺攻下20分，最終以123:113取得勝利，開季拿下3連勝。

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這場比賽林書緯並未出賽，開賽前兩場比較安靜一些的牧倫斯得到更多出手機會，但整體來說打得比較難，開賽領航猿利用洋將之間的配合，打出12:7的攻勢，首節以30:28暫時取得領先。

次節領航猿又是兩記打板三分，將分數些微拉開，一度領先到10分，林書豪個人也領到第3次犯規，戰局對於國王不太有利。反而是在第二陣容上來之後，洪志善和蘇士軒連續兩記外線，讓球隊回到比賽，牧倫斯該節攻下11分，國王半場打完以59:62落後。

易籃再戰後，國王加快節奏，一波8:0攻勢反超比分，不過這時李家慷站出來打出攻守俱佳的表現，為領航猿重新掌握領先。不過又是在第二陣容上兩隊出線差距，領航猿命中率一下滑，就被國王掌握反擊機會，李愷諺和蘇士軒連續三分命中，讓主場軍91:87進入到決勝節。

末節，雙方展開激戰，分數拉鋸十分激烈，曼尼高成為改變戰局的人物，他先是命中三分球，然後抄截後完成快攻，讓國王在最後2分31秒取得6分領先。領航猿雖然試圖反撲，但比賽末段的壓力給到年輕球員身上，李家慷兩罰不進，然後李愷諺命中幾乎底定勝負的三分球，幫助國王拿下第3勝。

牧倫斯上一季打出年度最佳洋將的表現，但本季前兩戰發揮一般，所幸他調整很快，今天繳出31分11籃板5抄截，攻守俱佳的表現。李愷諺末節兩顆三分球十分致命，全場則斬獲20分。領航猿方面，塔克26分，密克斯25分，李家慷斬獲14分4助攻。

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