幸福銀光季！高雄樂齡學習中心豐富課程免費體驗

高市府教育局今（19）日舉辦2023「幸福銀光季」活動，集結高雄市各行政區樂齡中心，將各中心課程完整蒐羅至現場「銀光市集」攤位。高市府教育局副局長黃盟惠帶領大家為活動開場啟動，邀請市民一同認識「高雄市樂齡學習中心」，提供所有課程讓民眾現場體驗分享，亦鼓勵家中55歲以上長輩可至鄰近樂齡中心參與更多免費豐富課程，豐富精彩人生。
記者陳美嘉／高雄報導
活動現場有樂齡中心長輩帶來活力滿滿的有氧運動，亦有胡琴演奏、日本舞表演節目接續演出；另外在市集攤位，由高雄市20個行政區樂齡中心與高齡相關單位設計各式攤位體驗活動，有書法、輕黏土、鑰匙圈、紙筆筒、編織、拓印、蚊香等手作課程，還有阿嬤咖啡、高齡者桌遊及非洲鼓等課程均可現場免費嘗試。
其中，旗津區樂齡中心攤位特別規劃漂流木鑰匙圈、手作胸章及貓頭鷹香包三種課程，可隨個人喜好挑戰由簡到難的手作體驗。旗津區樂齡中心主任劉頂順說，因旗津國小鄰近海邊逐年積累撿拾各式漂流木，發展出特有漂流木工藝班，讓學員順性自然、廢料也能耐心磨成新的價值。
活動現場設置「樂齡芭比盒」提供民眾現場拍照打卡點，芭比盒裡匯聚高雄市各樂齡中心所開設的藝術、運動、音樂類課程相關物品，由林園國小設計打造，讓民眾由芭比盒認識樂齡中心所辦理的活耀老化課程及特色。想對鄰近樂齡中心有更進一步了解，可至該區中心攤位體驗、了解更多課程內容；或可至高雄市樂齡學習網查詢開課資訊。