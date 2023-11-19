習近平否認「2027或2035武力攻台」　美專家：緩兵之計但野心不變

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華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）戰略與安全中心主任米西塔（Andrew A. Michta）認為，中方恢復兩軍交流機制，不能解讀為兩國關係、兩軍關係出現改善的跡象。
米西塔指出，中國願意恢復軍事交流的行為，顯示了中國軍方在軍事準備和規劃上遇到了難題，更凸顯中方已意識到「緊張局勢已實際上升到對他們不利的地步」，他認為中方「還沒有做好全面對抗的準備，他們希望避免可能升級為軍事對抗的意外事件」。
另一方面，否認「2027或2035武力攻台」計畫也代表著中國領導層決定現在還不是進行另一場對抗的時候，「他們正在努力緩和這些緊張局勢」。他說，「就像俄羅斯的軍事集結一樣，中國的軍事集結並不是以嚇阻為目的，實際上是在為進攻行動做準備」。
米西塔說，美中在印太地區的潛在衝突隱患是一個可能逐漸成型的「全球戰場」的一部分，一方是美國及其民主盟友，另一方是「獨裁軸心」：俄羅斯、中國、北韓和伊朗，「結構性問題仍將存在，這些問題不會因為習近平主席和拜登總統的一次雙邊會晤就能解決」。
美國安全與防務問題諮詢公司「BluePath Labs」中國研究部資深研究分析師何諳銳（Eric Hundman）則認為，恢復軍事交流機制至少代表一種關係惡化的暫停，不過這些對話機制在改善兩軍溝通方面往往也並沒有太多份量，「中國的歷史證明，當危機真正發生時，這些會談和溝通管道通常不會被使用。」