亞冠賽直擊／古林睿煬有機會旅日！日媒預測他可循王柏融路線加盟
亞冠賽中華隊投手古林睿煬在這次大會中表現優異，首戰就先發6.2局僅失1分，而且前16位打者都被他解決，有點讓日本隊措手不及，而古林由於擁有旅外夢想，也會考慮日本、美國球團，《NOWnews今日新聞》採訪當地日本媒體，認為他的確很有機會旅日，還有機會跟王柏融一樣以入札制度挑戰夢想。
記者吳政紘/日本東京報導
日本媒體《日刊體育》記者古川真彌認為，就目前的狀況來看，古林的確有機會旅外，而且他有一定的壓制力，很有機會跟其他日職打者較勁。
不只日本媒體有興趣，韓國媒體也想要問他問題，古林一下子成為媒體寵兒，可見，在台灣出產的中職好手，在國際賽有好表現，要被看見還是很有機會。
此外，古林雖然要所屬統一獅隊同意，但他要離開中職的話，相信獅隊也不會不放，所以旅日可能性依舊存在。古川真彌也提到，「若像是王柏融這樣離開，有可能火腿也有興趣也說不定。」
日本媒體也詢問不少這次日本隊球員對古林球路的看法，他不只是只有直球很有威力，加上搭配曲球、變速球等，可以成功擾亂打者，以先發來看，的確在日職有生存空間。
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