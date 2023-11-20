金馬60／一篇看懂金馬獎由來！過去10月頒獎　竟與蔣公壽辰有關

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1962年，政府為獎勵國語影片和促進電影發展，由行政院新聞局創設第1屆金馬獎，「金馬」二字源自金門、馬祖兩個外島地名的字首拼湊而成，由於金、馬是台灣軍事對峙的最前線，以「金馬獎」命名是鼓勵電影業界能效法前線官兵們的堅毅精神。其中，1964年、1974年因為新聞局主辦亞洲影展、亞太影展，金馬獎曾兩度停辦，今年才邁入第60屆。
早期金馬獎一階段頒獎
早期的金馬獎沒有入圍名單，而是提前公布得獎者，然後選在接近總統蔣公壽辰的10月30日或31日頒獎，得獎者一一接受官員授獎，1978年起效法國外頒獎典禮，改成兩階段頒獎，開始有了入圍名單，並邀請國外明星來台參與，典禮開始有了刺激緊張的感覺，且金馬獎是兩岸三地最早成立的電影獎項，地位與眾不同，因此擁有「華人奧斯卡獎」的美譽。
不講國語也能入圍金馬獎
金馬獎與時俱進，成立目的原本為鼓勵國語影片，只限定國語發音影片報名，但為了讓更多優秀影人參與，報名辦法也一直調整修改，2003年起不再限定必須以華語為發音的影片，只要是華人地區所使用的主要語言或方言都可報名，魏德聖執導的《賽德克‧巴萊》，雖以原住民賽德克語和日語為主，仍獲得2011年最佳劇情片等5個獎項；主要創作人員中只要有5名（含）以上為華人的影片都能角逐，也吸引許多東南亞電影人士角逐獎項。
2020年取消獎金制度 改送豪華禮品
而過去金馬獎除了獎座之外，最佳影片能獲頒50萬元獎金，其他獎項每位得主則有10萬元獎金，但自2020年起取消獎金制度，金馬執委會改送給每位入圍者豪華禮品，歷屆禮品包括金馬電鍋、麻將、氣泡水、精油、面膜等，總價值甚至逼近10萬元，每年入圍者的金馬禮品開箱照都讓粉絲驚豔，也是一種另類的榮耀加身。
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