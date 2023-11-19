賴清德高雄競總成立爆棚　李柏毅：選擇賴清德選擇安全感

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蔡英文表示，選對人城市才會向前進，這幾年高雄已經成為國際級城市，從超過23億產值的演唱會經濟、輕軌成圓、捷運四線齊發以及國外大廠投資高雄超過450億，到2奈米台積電進駐高雄楠梓產業園區，高雄的縣市競爭力現已經成為六都冠軍，這些都是市府與民進黨立委積極爭取而來的。
蔡英文指出，現在全世界的共識是支持台灣、守護台灣，而守護台灣的關鍵就是高雄，高雄經驗告訴大家，選對的人才能走對的路，台灣人要繼續團結，壯大國家競爭力；台灣要的不是分贓權力的政黨，要的是面對威脅要堅定自信、言出必行的政府，賴清德將是台灣最好的選擇。
賴清德表示，這次主任委員陳其邁市長宣布三項目標，包括高雄立委八席全當選、總統票一百萬票以及政黨票拿第一，要讓民進黨在國會有更大的氣力來建設高雄，守護高雄。賴清德也特別向鄉親們推薦李柏毅，稱他不只年少有為，對左楠重大建設尤其清楚，這次要接棒劉世芳、延續劉世芳的政績，拜託大家將李柏毅送進立法院，讓他繼續建設高雄，守護台灣。
李柏毅表示，2016年民進黨重新執政後，高雄終於揮別過去重工業城市的傷痕，左營楠梓華麗轉身迎來高雄時代。自己從在陳菊市長身邊開始，推動公墓變身右昌森林公園、興建世運主場館、高雄巨蛋兩座大型演出場館。
李柏毅也說，2020年陳其邁市長甫上任，他更建議市長加速整治高煉廠，最終順利迎來台積電在楠梓進駐，過去左營楠梓這二十年來的轉變，他都參與其中。李柏毅也向鄉親喊話，選擇賴清德、選擇安全感，讓民進黨來拚台灣的安全，守護我們的家園。