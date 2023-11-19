網球／勉勵台灣小將追夢　盧彥勳分享心法：不只贏球才是勝利者

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「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」走向第三年，保持初衷，邀請全台優秀的16歲以下及14歲以下、共32位男、女選手，分年齡與性別各組各有8名選手，抽籤後分為兩組進行循環賽，各組第一對決爭取冠軍，各組第二對抗爭取季軍。各組冠軍獎金3萬元，賽事總獎金高達新台幣38萬元。
今年賽前舉辦的盧彥勳分享會，不再以單方面的經驗分享而已，更是多了分析與討論互動，「今年分享會不太一樣，希望直接跟選手溝通，畢竟我過去的事，網路查得到。」盧彥勳指出分享會針對每個選手面臨的問題，一同討論，給予建議，「這是他們現在面對的，他們想知道的，相信會更有共鳴。比較可惜時間上還是有限，沒辦法滿足每位選手，而且需要時間消化、理解，也期許透過這樣分享會，第一線接觸小選手，試著幫助他們重新思考問題，找出解答。」
U16女單冠軍高芷涵今年首次參加，她覺得從不論分享會或是私下請教，都受益良多，「特別是比賽時的心理狀態，盧彥勳提醒我，這顆球沒打好，不要想上一顆球怎樣，持續去面對下一顆球，這很有用。」
U14男單冠軍毛冠淮這天決賽打滿三盤才力退楊庭禾，毛冠淮感謝盧彥勳的分享會，學習控制場上的情緒，懂得去接受比賽過程，穩定心情去打好眼前的比賽，「彥勳前輩告訴我，失誤時不要去想，要去接受，要去思考贏球，努力、盡力、用心去打。」
各組冠軍將獲得盧彥勳國際網球學院訓練一周的機會，也將從一週訓練期間由盧彥勳國際網球學院教練團綜合所有訓練最終遴選出一位選手，贊助明年度所有賽事機票跟相關訓練費用。高芷涵跟毛冠淮都由衷感激這個大禮包，他們期盼展現出最佳精神跟態度，用行動與表現去爭取成為幸運兒。
「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」連續舉辦三屆，未來盧彥勳期待活動有朝一日能擴大舉辦，「內容更多元、更豐富、更多面向安排，藉由這平台，找尋未來種子，甚至有沒有可能邀請國外選手來台，更多方式去創造，幫助小選手從中獲得更多知識，也是我的初衷跟想要做的事。」