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PLG／領航猿長人對國王發揮出色　塔克首秀轟26分、卡總給予評價

▲領航猿在客場和國王打出一場好球，總教練卡米諾斯認為球隊還是在快節奏中更有優勢。（圖／PLG提供）
▲領航猿在客場和國王打出一場好球，總教練卡米諾斯認為球隊還是在快節奏中更有優勢。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/新北報導

新北國王和桃園璞園領航猿今（19）日打出P.League+開季至今觀賞性的最佳的一戰，比賽拉鋸激烈程度，以及雙方在場上的技戰術對決都很有可看性。賽後雙方主帥萊恩和卡米諾斯都也對於今天的比賽策略做出點評和想法。

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在今年林書豪加入之後，國王的小陣容對於其他球隊來說就有如夢魘，各隊也都在尋求破解的方法。今天領航猿嘗試了許多不同的方式，排出過雙大、也有擺過較為矮小的陣容，賽後總教練卡米諾斯也給出自己的看法。

「今天這場比賽和我們預期的不一樣，雖然我們還是讓對方得到很多快攻分數，但打快對我們來說還是比較有優勢，最後我們仍將節奏帶得很快。」領航猿今天利用長人攻擊禁區的效果不錯，卡米諾斯也認為丁恩迪、沃許本和密克斯都打得很好，但下半場國王調整很快，對他們三人的防守做出很好的限制。

對此萊恩也回應卡總的看法，他認為丁恩迪、沃許本和密克斯這場比賽都打得很好，懲罰了自己球隊防守細節不到位之處。他也透露國王在下半場做出的改變，就是讓3人在進攻端打得更辛苦，這樣對方在防守端就沒有那麼多精力能夠去消耗，而攻防在現代籃球中是彼此的延續，利用這種方式，他們能更好的對抗這套陣容。

領航猿新賽季加入了進攻火力豐沛的洋將塔克，另外補進了周儀翔，李家慷、陳昱瑞在首場比賽發揮不錯，新賽季他們擁有很多持球點，值得期待能有一番作為。

卡米諾斯也透露，塔克加入之後，他們可以更多地去使用小洋將陣容，特別是在洋將規則改成四節八人次的情況下，聯盟比賽強度提升很多，也期勉丁恩迪、林正等本土長人可以延續好表現，如此塔克就可以在場上充分發揮自己的持球創造力。

國王今天製造了27分的快攻得分，第三節的攻防轉換依然很具有威脅，第四節甚至在林書緯缺陣、林書豪和李愷諺都不在場上時，仍能和領航猿主力陣容周旋，展現陣容深度。萊恩表示，目前還不是球隊的最佳狀態，他們仍有細節需要去調整，在化學效應上也還有提升空間，但自己確實喜歡球員們今天整體的發揮。

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