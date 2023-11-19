PLG／領航猿長人對國王發揮出色　塔克首秀轟26分、卡總給予評價

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「今天這場比賽和我們預期的不一樣，雖然我們還是讓對方得到很多快攻分數，但打快對我們來說還是比較有優勢，最後我們仍將節奏帶得很快。」領航猿今天利用長人攻擊禁區的效果不錯，卡米諾斯也認為丁恩迪、沃許本和密克斯都打得很好，但下半場國王調整很快，對他們三人的防守做出很好的限制。
對此萊恩也回應卡總的看法，他認為丁恩迪、沃許本和密克斯這場比賽都打得很好，懲罰了自己球隊防守細節不到位之處。他也透露國王在下半場做出的改變，就是讓3人在進攻端打得更辛苦，這樣對方在防守端就沒有那麼多精力能夠去消耗，而攻防在現代籃球中是彼此的延續，利用這種方式，他們能更好的對抗這套陣容。
領航猿新賽季加入了進攻火力豐沛的洋將塔克，另外補進了周儀翔，李家慷、陳昱瑞在首場比賽發揮不錯，新賽季他們擁有很多持球點，值得期待能有一番作為。
卡米諾斯也透露，塔克加入之後，他們可以更多地去使用小洋將陣容，特別是在洋將規則改成四節八人次的情況下，聯盟比賽強度提升很多，也期勉丁恩迪、林正等本土長人可以延續好表現，如此塔克就可以在場上充分發揮自己的持球創造力。
國王今天製造了27分的快攻得分，第三節的攻防轉換依然很具有威脅，第四節甚至在林書緯缺陣、林書豪和李愷諺都不在場上時，仍能和領航猿主力陣容周旋，展現陣容深度。萊恩表示，目前還不是球隊的最佳狀態，他們仍有細節需要去調整，在化學效應上也還有提升空間，但自己確實喜歡球員們今天整體的發揮。